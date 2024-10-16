Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья

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Член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов заявил, что сэкономить на аренде жилья можно, снимая квартиру с кем-то.
«Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру. Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Свиридов.
Другими методами экономии на арендной квартире, в частности в Московском регионе эксперт считает брать жильё в ближнем Подмосковье с развитой транспортной инфраструктурой. Кроме этого, можно снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию.
А эксперт по недвижимости Никита Журавлёв прокомментировал информацию о росте спроса на складскую недвижимость в России. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах страны. В беседе с NewsInfo.Ru специалист пояснил, что цена аренды подобных площадей за год увеличилась на 20-25%, что объясняется ростом деятельности, связанной с маркетплейсами. При этом, как передаёт Pravda.Ru, данная отрасль сталкивается и с проблемами. Так, по словам эксперта, увеличение себестоимости строительства, вызванное ростом цен на материалы и услуги, усложняет процесс возведения новых объектов такого типа.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
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Мелисса Тимофеева