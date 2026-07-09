На Петроградской стороне Петербурга заново построят Матфиевский храм
Предстоящей осенью в Матвеевском саду на Петроградской стороне на месте утраченной православной церкви Святого апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы начнутся археологические работы, которые станут первым этапом предстоящего строительства нового храма. Об этом рассказал иерей Сергей Латушко.
По его словам, здесь пробурят шурфы и откроют фундамент. Эти работы являются обязательными перед началом строительства. Он добавил, что облик нового здания будет идентичным разрушенному.
«Мне пока сложно говорить о сроках начала строительства, все-таки храмостроительство — это больше божье дело, а мы только можем трудиться и надеяться на божье благословение, что все пойдет быстро», — сказал отец Сергей «Петербургскому дневнику».
Он уточнил, что деньги на первые этапы строительства храма уже собраны. Восстановление этой святыни очень важно для жителей Петроградской стороны, добавил священнослужитель. Его заложил император Петр I в честь завоевания Нарвы, а прихожанкой была святая блаженная Ксения Петербургская.