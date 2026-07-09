На Петроградской стороне Петербурга заново построят Матфиевский храм

09 июля 2026, 19:04

Фото: iStock/Popescu Marius

Предстоящей осенью в Матвеевском саду на Петроградской стороне на месте утраченной православной церкви Святого апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы начнутся археологические работы, которые станут первым этапом предстоящего строительства нового храма. Об этом рассказал иерей Сергей Латушко.





По его словам, здесь пробурят шурфы и откроют фундамент. Эти работы являются обязательными перед началом строительства. Он добавил, что облик нового здания будет идентичным разрушенному.





«Мне пока сложно говорить о сроках начала строительства, все-таки храмостроительство — это больше божье дело, а мы только можем трудиться и надеяться на божье благословение, что все пойдет быстро», — сказал отец Сергей «Петербургскому дневнику».