В Подмосковье сносят ведьминский храм Сатурна
Нелегально возведённую культовую постройку, известную как храм Сатурна, сносят в деревне Зайцево под Зарайском. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Храм Сатурна служил штаб-квартирой запрещённой на территории России секты «Империя сильнейших ведьм», лидер которой получила срок за оскорбление чувств верующих и экстремизм.
Общая площадь здания составляет около 280 квадратных метров. «Храм» построили без разрешительных документов на земле, предназначенной для ведения подсобного хозяйства.
«Местные жители неоднократно обращались с просьбами снести незаконное здание. В конечном итоге Зарайский суд признал постройку самовольной и подлежащей ликвидации», — говорится в сообщении.В настоящее время проводится демонтаж строительных конструкций.