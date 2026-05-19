В Подмосковье сносят ведьминский храм Сатурна

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Нелегально возведённую культовую постройку, известную как храм Сатурна, сносят в деревне Зайцево под Зарайском. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Храм Сатурна служил штаб-квартирой запрещённой на территории России секты «Империя сильнейших ведьм», лидер которой получила срок за оскорбление чувств верующих и экстремизм.



Общая площадь здания составляет около 280 квадратных метров. «Храм» построили без разрешительных документов на земле, предназначенной для ведения подсобного хозяйства.





«Местные жители неоднократно обращались с просьбами снести незаконное здание. В конечном итоге Зарайский суд признал постройку самовольной и подлежащей ликвидации», — говорится в сообщении.