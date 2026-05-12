В посёлке Черкизово освятили новые колокола Покровского храма
Новые колокола отлили для звонницы Покровского храма в посёлке Черкизово Пушкинского округа. Их освятил Сергиево-Посадский и Дмитровский епископ Кирилл. Церемония состоялась во вторник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Высокого гостя встречали глава округа Максим Красноцветов, его заместители, благочинный Пушкинского церковного округа иерей Василий Ковальчук и настоятель Покровского храма Михаил Штец.
«Колокольный звон не звучал в храме до девяностых годов прошлого века. Затем были собраны несколько колоколов. У одного из них даже есть пулевые отверстия, так как его привезли из храма, находившегося в годы Великой Отечественной войны в зоне военных действий. И мы понимали, что нужно вернуть нашему храму истинный голос», — сказал Михаил Штец.На новые колокола скидывались всем миром. Имена тех, кто внёс наиболее существенный вклад, запечатлены в металле.