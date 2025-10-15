Достижения.рф

На Пхукете россиянин влюбился в ледибоя* и устроил скандал

Фото: iStock/Rawpixel

На острове Пхукет (Таиланд) россиянин стал участником конфликта после неудачного романтического знакомства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Как оказалось, мужчина познакомился на пляже с девушкой, однако позже выяснил, что та является ледибоем*. После этого разъярённый россиянин пришёл к месту работы местного жителя — в одно из местных кафе — и попытался разбить витрину камнем, а также угрожал сотрудникам. Персоналу удалось успокоить мужчину лишь после вызова полиции.

Инцидент завершился без пострадавших. Правоохранители проводят проверку.

Иван Мусатов

