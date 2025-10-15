Уличная певица поплатилась за исполнение песен иноагентов в Петербурге

15 октября 2025, 18:12

Уличную певицу задержали за исполнение композиций иноагентов в Петербурге

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Полиция Санкт-Петербурга задержала уличную певицу, исполнившую в центре города песни, которые власти сочли экстремистскими. Об этом 15 октября сообщил источник портала 78.ru.