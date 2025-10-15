Уличная певица поплатилась за исполнение песен иноагентов в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала уличную певицу, исполнившую в центре города песни, которые власти сочли экстремистскими. Об этом 15 октября сообщил источник портала 78.ru.
Против 18‑летней Дианы Логиновой составили протокол об административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка»).
По данным СМИ, Логинова — студентка музыкального училища имени Н. А. Римского‑Корсакова. Она выступала под псевдонимом Наоко вместе с музыкальной группой на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта. Во время одного из концертов собралось большое количество людей.
В её репертуаре, как сообщается, были в том числе песни Монеточки* (Елизавета Гырдымова)* и рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*)
Ранее, 24 сентября, суд в Санкт‑Петербурге признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Солиста коллектива Владимира Котлярова* тоже внесли в реестр иноагентов. По данным пресс‑службы региональной прокуратуры, в музыкальном произведении усмотрели признаки призывов к агрессии и насилию, пропаганду ненависти и вражды, включая высказывания против органов государственной власти.
