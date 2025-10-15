«Мамочка, это война?»: Жители региона России увидели столб дыма в виде гриба — видео
Жители Тывы увидели столб дыма в виде гриба после взрыва — видео
Жители Тывы сообщили о напугавшем их столбе дыма в форме гриба — момент взрыва попал на видео, которое в Telegram опубликовало издание «Подъем».
На кадрах видно огненное облако, напоминающее гигантский гриб. По словам очевидцев, хлопок было слышно в разных районах Кызыла и ближайших поселках.
Сначала люди предположили, что это может быть падение метеорита или начало боевых действий.
«Ой, мамочка, это война?» — слышно на записи.
Издание установило, что ЧП не имело характера чрезвычайного происшествия. По данным МЧС, на территории Кызылского района Тувинская горнорудная компания проводила взрывные работы.
Ранее похожее «грибное» облако наблюдали и в Киржачском районе Владимирской области после взрыва у воинской части в апреле 2025 года. Тогда Минобороны объяснило случившееся нарушением требований безопасности при работах с взрывчатыми веществами.