«Мамочка, это война?»: Жители региона России увидели столб дыма в виде гриба — видео

15 октября 2025, 18:16

Жители Тывы увидели столб дыма в виде гриба после взрыва — видео

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Жители Тывы сообщили о напугавшем их столбе дыма в форме гриба — момент взрыва попал на видео, которое в Telegram опубликовало издание «Подъем».





На кадрах видно огненное облако, напоминающее гигантский гриб. По словам очевидцев, хлопок было слышно в разных районах Кызыла и ближайших поселках. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>







Сначала люди предположили, что это может быть падение метеорита или начало боевых действий.





«Ой, мамочка, это война?» — слышно на записи.