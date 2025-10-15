Принимал лекарства и просыпался со спущенными штанами: подростка с ДЦП регулярно насиловали в психдиспансере Твери
В Тверском психоневрологическом диспансере могли подвергать регулярному насилию 17-летнего подростка, страдающего ДЦП. Об этом его мать Ольга сообщила в беседе с «Осторожно Media».
Женщина утверждает, что её сына-инвалида могли насиловать в мужском отделении психоневрологической больницы в селе Бурашево. Туда юноша поступил 3 июля после эпизода, который врачи назвали «психоэмоциональным срывом». До этого подросток сбежал из дома погулять, пока родители уезжали по делам.
Парень провёл в лечебном заведении три месяца. Всё это время родителям запрещали навещать его, а персонал ничего не сообщал о состоянии мальчика.
После выписки 13 октября Лёша сообщил маме, что у него болит задний проход. При осмотре женщина обнаружила ссадины и трещины. В ответ на её расспросы подросток рассказал, что в больнице на него кричали матом, били руками и шваброй, отбирали инвалидную коляску, из-за чего ему приходилось ползать на четвереньках. Если же парень пытался защититься, его помещали в изолятор.
Также, со слов Лёши, врачи давали ему неизвестные лекарства, после приёма которых он засыпал, а когда просыпался, оказывался со спущенными штанами и болью в заднем проходе. Ольга уверяет, что её сына насиловали взрослые мужчины, а после приёма неизвестных препаратов он утратил многие функции, которыми владел до госпитализации.
После произошедшего семья обратилась в следственные органы и к врачам. В больнице подтвердили наличие травм, однако их происхождение ещё не выявили. Проводится проверка.
