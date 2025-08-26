26 августа 2025, 15:18

В Киргизии на пике Победы погибли двое иранских альпинистов

Фото: Istock / Katrin Nosk

В Киргизии завершились поиски двоих иранских альпинистов, пропавших во время спуска с пика Победы. Как сообщает SHOT, спортсменов официально признали погибшими.