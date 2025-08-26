На пике Победы погибли двое иранских альпинистов
В Киргизии завершились поиски двоих иранских альпинистов, пропавших во время спуска с пика Победы. Как сообщает SHOT, спортсменов официально признали погибшими.
Хассан Машхадиоглу — глава альпинистского клуба в Иране, и Марьям Пилехвари — инструктор по альпинизму, предприняли самостоятельное восхождение на вершину 5 августа. Это была их третья попытка покорить гору.
Не уведомив Иранскую федерацию альпинизма и не связавшись с киргизским лагерем «Южный Иныльчек», они отправились в одиночный маршрут. Им удалось достичь вершины 11 августа, но уже на следующий день, во время спуска, на высоте около 7300 метров они встретили россиянку Наталью Наговицину, которая в тот момент поднималась вверх. Позже женщина получила травму и застряла под скалой.
После этого связь с Машхадиоглу и Пилехвари оборвалась. Были обнаружены их личные вещи, однако самих альпинистов найти не удалось. Сегодня стало известно, что поисковая операция официально прекращена, а оба спортсмена объявлены погибшими.
