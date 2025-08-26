В Москве задержан мужчина, требовавший от 10-летней девочки интимные фото
В Москве силовики задержали мужчину, который требовал от 10-летней девочки ее интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
О произошедшем узнали родители ребенка, которым девочка сама рассказала о домогательствах. Как оказалось, житель Самарской области в переписке неоднократно требовал от нее фотографий и видео, где она обнаженная. Родители сразу обратились к правоохранителям.
Мужчину задержали и доставили в подразделение московского ведомства. Ему уже предъявили обвинение. Следствие будет просить суд арестовать злоумышленника.
