Сын альпинистки Наговициной надеется, что она ещё жива

26 августа 2025, 15:11

Фото: iStock/MikeLaptev

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил не перестаёт надеяться, что его мать до сих пор жива. Об этом он заявил «Москве 24».





Мужчина призывает возобновить спасательную операцию и находится на связи с командой спасателей, которая должна была направиться на поиски альпинистки.





«Команда готова была ждать погодного окна, чтобы слетать на гору и сделать облет дроном. И в случае если выяснится, что моя мама жива, то начнется спасательная операция с привлечением специального вертолета, техники. Но почему-то 25 числа утром расформировали эту команду. И все», — уточнил Наговицин в беседе с «Москвой 24».

«Если есть еда, то срок удлиняется. Организм тратит гликоген, необходимо восполнять его запасы, чтобы в организме тепло генерировалось. Если нет еды и источников обогрева — время сокращается. Но там мало того, что холодно, там мало кислорода, гипоксия», — пояснил Леонов.