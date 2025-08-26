Сын альпинистки Наговициной надеется, что она ещё жива
Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил не перестаёт надеяться, что его мать до сих пор жива. Об этом он заявил «Москве 24».
Мужчина призывает возобновить спасательную операцию и находится на связи с командой спасателей, которая должна была направиться на поиски альпинистки.
«Команда готова была ждать погодного окна, чтобы слетать на гору и сделать облет дроном. И в случае если выяснится, что моя мама жива, то начнется спасательная операция с привлечением специального вертолета, техники. Но почему-то 25 числа утром расформировали эту команду. И все», — уточнил Наговицин в беседе с «Москвой 24».
Он добавил, что появился доброволец с дроном, который готов подняться за женщиной.
В свою очередь депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов в беседе с RT рассказал, время, которое может продержаться альпинист, зависит от того, насколько тёплые одежда и укрытие: палатка, спальник.
«Если есть еда, то срок удлиняется. Организм тратит гликоген, необходимо восполнять его запасы, чтобы в организме тепло генерировалось. Если нет еды и источников обогрева — время сокращается. Но там мало того, что холодно, там мало кислорода, гипоксия», — пояснил Леонов.
Он считает, что Наговицина, вероятно, не смогла выжить две недели в подобных условиях без дополнительных источников тепла.
Напомним, поиски россиянки в Киргизии прекратили.