На писателя Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации

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В отношении писателя Дмитрия Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
«Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января», — сообщил источник агентства.
В суде не уточнили, в какой именно организации принимал участие Быков*. При этом, известно, что за участие в нежелательной организации Быкову грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева