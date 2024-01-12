Суд оштрафовал музыкальный телеканал из-за показа старого клипа группы «Танцы Минус»

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Российский музыкальный телеканал оштрафовали за показ в эфире старого клипа группы «Танцы Минус». Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что летом 2023 года телеканал в дневном эфире транслировал клип популярной в 1990-х годах группы «Танцы Минус» на песню «Город-сказка». В нём есть 9-секундный отрезок, в котором показан поцелуй двух девушек. При этом маркировка на видеоролике стояла +12.
Адвокат ответчика пыталась доказать, что девушки изображали любовь к России и связь между главными российскими городами Москвой и Санкт-Петербургом. Однако это объяснение не убедило судью изменить решение.
В итоге телеканал признали виновным по статье о распространении среди несовершеннолетней аудитории контента, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения.
Таганский суд Москвы оштрафовал канал на 1 миллион рублей.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Адвокат ответчика пыталась доказать, что девушки изображали любовь к России и связь между главными российскими городами Москвой и Санкт-Петербургом. Однако это объяснение не убедило судью изменить решение.
Таганский суд Москвы оштрафовал канал на 1 миллион рублей.
Читайте также:
Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду* в клипе Баскова
Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ*
Рэпер Vacio отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ*
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова