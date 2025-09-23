На Пискаревском мемориальном кладбище планируют улучшить акустику

23 сентября 2025, 13:21

Фото: iStock/Zoya_Avenirovna

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге планируют усовершенствовать акустическую систему для того, чтобы улучшить звучание дикторского текста и музыкального сопровождения во время торжественных церемоний возложения цветов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Пискаревское мемориальное кладбище является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения, его содержанием занимается Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и другие профильные структуры.



Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова рассказала, что в 2023-2025 годах на содержание кладбища было выделено 280 миллионов рублей.





«В будущем году планируем уделить внимание акустическим системам, чтобы улучшить звучание дикторского текста и музыкального сопровождения во время торжественных церемоний возложения цветов. Об этом тоже просили ветераны», — рассказала Фидрикова.