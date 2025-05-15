Смольный добивается реставрации дома Демидова в Петербурге

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В Санкт-Петербурге должны отреставрировать лицевой фасад дома Демидова, а также работы планируются и внутри здания, пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, в 2024 году Смольный заключил соглашение с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры о проведении реставрационных работ в течение 18 месяцев.
Отмечается, что срок добровольного исполнения условий мирового соглашения пока не истек. Сотрудники комитета выявили, что лицевые и дворовые фасады объекта, а также некоторые внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. А в западной части второго двора под навесом лежит строительный и бытовой мусор.
Тем временем в Кемерове планируют отремонтировать участки дорог, на состояние которых сильно жаловались местные жители, пишет «Сiбдепо».
На ремонт потратят деньги, которые удалось сэкономить при строительстве других объектов.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову приступать к работам немедленно.
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«В ноябре 2024 года в КГИОП поступило заявление о выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проектной документации. В выдаче разрешения отказано в связи с наличием замечаний», — рассказали в комитете.
Отмечается, что срок добровольного исполнения условий мирового соглашения пока не истек. Сотрудники комитета выявили, что лицевые и дворовые фасады объекта, а также некоторые внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. А в западной части второго двора под навесом лежит строительный и бытовой мусор.
Тем временем в Кемерове планируют отремонтировать участки дорог, на состояние которых сильно жаловались местные жители, пишет «Сiбдепо».
На ремонт потратят деньги, которые удалось сэкономить при строительстве других объектов.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову приступать к работам немедленно.
«Прошу провести конкурсную процедуру по определению подрядчиков и заключение контрактов оперативно и проследить за тем, чтобы это были надёжные подрядчики и исполнители, которые бы не затягивали работы», — сказал Середюк.
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Элина Позднякова