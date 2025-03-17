На платформе «Знание.Академия» запущен новый онлайн-курс

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Российское общество «Знание» представило на платформе Знание.Академия онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде», сообщает пресс-служба организации.
Курс предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников в сфере молодежной политики и других специалистов, работающих в области образования и воспитания. Он включает 20 уроков с видеолекциями, конспектами и дополнительными материалами.
В рамках курса рассматриваются ключевые вопросы, такие как: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для российской молодежи», «Деятельность неонацистских групп в интернете: каналы пропаганды и вербовка», «Методы и подходы профилактики идеологии неонацизма», «Работа по профилактике в интернете» и «Роль лидеров мнений в профилактической и просветительской деятельности».
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В рамках курса рассматриваются ключевые вопросы, такие как: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для российской молодежи», «Деятельность неонацистских групп в интернете: каналы пропаганды и вербовка», «Методы и подходы профилактики идеологии неонацизма», «Работа по профилактике в интернете» и «Роль лидеров мнений в профилактической и просветительской деятельности».
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Дайана Хусинова