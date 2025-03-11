Подмосковных специалистов приглашают на смотр-конкурс «Дерево в архитектуре»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Открыт приём заявок на VI Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре», желающие могут зарегистрироваться до 28 апреля включительно, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Конкурс состоится в рамках одноименного международного форума, который будет проходить в Рыбинске с 10 по 12 июля. Организатором выступает Союз московских архитекторов», — говорится в сообщении.Конкурс призван продемонстрировать разнообразие применения дерева в архитектуре и показать, как воплощаются в проектных решениях творческие идеи. Лучший реализованный проект получит Гран-при.
Подробная информация о форуме и конкурсе размещена на официальном сайте проекта.
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