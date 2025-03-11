Подмосковных специалистов приглашают на смотр-конкурс «Дерево в архитектуре»

Компенсацию в размере от 100 до 500 тысяч рублей выплатят жителям Московской области, пострадавшим от атаки украинских беспилотников, а семьи двух погибших в результате атаки получат по миллиону рублей. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.