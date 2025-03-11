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Подмосковных специалистов приглашают на смотр-конкурс «Дерево в архитектуре»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Открыт приём заявок на VI Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре», желающие могут зарегистрироваться до 28 апреля включительно, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Конкурс состоится в рамках одноименного международного форума, который будет проходить в Рыбинске с 10 по 12 июля. Организатором выступает Союз московских архитекторов», — говорится в сообщении.
Конкурс призван продемонстрировать разнообразие применения дерева в архитектуре и показать, как воплощаются в проектных решениях творческие идеи. Лучший реализованный проект получит Гран-при.

Подробная информация о форуме и конкурсе размещена на официальном сайте проекта.

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Остановки и знаки в восьми округах Подмосковья очистили от граффити и рекламы
11 марта 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Нелегальную рекламу и граффити удалили с остановок и дорожных знаков сотрудники Мосавтодора в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов на улице Ленина в богородской деревне Ивашево, на Фабричном проезде мытищинской деревне Пирогово, в ступинской деревне Городище и на улице ул. Академика Горячкина в посёлке Подольской машинно-испытательной станции округа Подольск», — говорится в сообщении.
Кроме того, были ликвидированы граффити с дорожных знаков на улице Вокзальная в посёлке Нахабино округа Красногорск, на улице Ленина и улице Октябрьской Революции в Коломне и на улице Крупской в Орехово-Зуеве. Граффити также смыли с остановки на Октябрьском проспекте в Люберцах.

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Пострадавшие от атаки БПЛА в Подмосковье получат от 100 до 500 тыс. рублей
11 марта 2025, 12:52

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Компенсацию в размере от 100 до 500 тысяч рублей выплатят жителям Московской области, пострадавшим от атаки украинских беспилотников, а семьи двух погибших в результате атаки получат по миллиону рублей. Об этом написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по одному миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Андрей Воробьёв.
Глава региона также посетил двух пострадавших, госпитализированных в Домодедовскую больницу.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 20 человек и погибли двое.

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В Серпухове перекрыли участок дороги из-за падения БПЛА
11 марта 2025, 12:36

Фото: istockphoto.com/shcherbak volodymyr

Движение на пересечении Борисовского и Окского шоссе в Серпухове временно перекрыто из-за падения БПЛА, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Автобусы семи маршрутов — №№26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 — ожидают открытия движения. Пока участок перекрыт, посадка и высадка пассажиров не проводится на остановках «ДСК», «ЖБИ», «Белые дома», «Борисово» и «Путевая развилка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилисты могут объехать перекрытый участок через улицу Ворошилова, Бутурлинское и Данковское шоссе и через трассу М-2 «Крым».

Ранее сообщалось, в ночь на 11 марта Московская область подверглась массированной атаке дронов, в результате которой пострадали 20 и погибли два человека.

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Подмосковные спасатели освободили полуторагодовалого ребёнка из запертой машины
11 марта 2025, 12:18

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Полуторогодовалого малыша, который оказался заперт в салоне маминой машины у дома в округе Ступино из-за сбоя противоугонной системы, освободили работники Мособлпожспаса, информацию об этом пресс-служба ведомства разметила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В службу спасения «Система-112» обратились родители ребёнка, которые не смогли открыть машину самостоятельно. Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что мать малыша приехала с ним в гости к своими родителям. Когда она выгружала вещи из машины внезапно сработала противоугонная сигнализация и все двери заблокировались. В это время ребёнок находился в автокресле на заднем сидении», — говорится в сообщении.
Спасатели успокоили родителей и открыли двери машины при помощи специального инструмента. Малыш в ходе происшествия не пострадал и даже не испугался, а с интересом следил за действиями спасателей.

Московская областная противопожарно-спасательная служба (Мособлпожспас) регулярно размещает новости и различную актуальную информацию по вопросам безопасности в своих соцсетях — на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин
11 марта 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Свыше 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на прошлой неделе на штрафные стоянки увезли 4048 машин, что на 146 автомобилей больше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.
Больше всего машин было эвакуировано в округе Химки (363), второе место недельного антирейтинга занял округ Мытищи (293 эвакуированные машины), на третьем месте Ленинский округ с 264 эвакуированными автомобилями. Четвертое место занял округ Красногорск (248 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, где эвакуировали 241 машину.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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