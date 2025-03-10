Молодёжь Подмосковья пригласили на кибер-турнир в честь 80-летия Победы

Открытый кибер-турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут для российских учеников 7-11 классов, студентов колледжей и вузов, кадетов, юнармейцев и членов других общественных организаций, к участию приглашаются и молодёжь Московской области, сообщает пресс-служба Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ).
«Кибер-турнир призван укрепить дух патриотизма в молодёжной среде, помочь формированию чувства гордости за героическую историю и достижения своей страны», — говорится в сообщении.Участие в квиз-турнире бесплатное, возраст участников — от 14 до 23 лет. Задания будут доступны онлайн с 8 утра 19 апреля до 8 утра 20 апреля по московскому времени. Награды командам-победителям будут вручаться очно.
Регистрация на квиз-турнир уже открыта. Подробности можно узнать на сайте проекта.
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