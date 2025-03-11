Сбер приглашает россиян принять участие в конкурсе «Цифровой марафон»

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В России стартовал всероссийский конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон», организованный Сбером при поддержке «Школы 21» и компании «Нетология», сообщает пресс-служба организации. Регистрация открыта для всех граждан страны от 18 лет и продлится до 23 марта 2025 года.
Конкурс направлен на развитие цифровых компетенций и включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, цифровой диктант и очный финал в Москве. Участники смогут освоить программирование, анализ данных, кибербезопасность и другие направления.
Мероприятие предназначено для оценки и развития навыков в сфере цифровых технологий, алгоритмического мышления, работы с данными и искусственным интеллектом, а также для углублённого изучения одного из популярных языков программирования на выбор: Python, Java, JavaScript, Go, C# и других.
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей, победители получат денежные призы, умные устройства и возможность пройти обучение от Сбера.
Подать заявку можно на сайте проекта.
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Мероприятие предназначено для оценки и развития навыков в сфере цифровых технологий, алгоритмического мышления, работы с данными и искусственным интеллектом, а также для углублённого изучения одного из популярных языков программирования на выбор: Python, Java, JavaScript, Go, C# и других.
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей, победители получат денежные призы, умные устройства и возможность пройти обучение от Сбера.
Подать заявку можно на сайте проекта.
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Дайана Хусинова