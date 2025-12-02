На площади Советов в Кемерове завершили подготовку к Новому году
Площадь Советов в Кемерове полностью украшена к Новому году. Теперь она ежедневно с 17:30 до 09:00 будет сиять тысячами гирлянд. Об этом сообщили в администрации города.
Уже в ближайшие дни там откроют главный каток, ледовый городок с горками и фигурами, а также традиционную Рождественскую ярмарку, пишет VSE42.RU.
«Время окунуться в мир волшебства и новогоднего чуда», — отметили в мэрии.
По данным «Сiбдепо», 1 декабря на площади Советов зажгли огни на главной ёлке Кузбасса, а также на 31 ёлке муниципальных образований. В связи с этим событием провели праздничное мероприятие. Гостей ждали песни, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и другие развлечения.