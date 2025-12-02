Россия на Новый год сократит импорт живых елок почти на треть

02 декабря 2025, 07:18

Россельхозбанк: Россия на Новый год уменьшит импорт живых елок почти на треть

Фото: iStock/Animaflora

Россия сократит импорт живых новогодних деревьев почти на треть в предстоящем праздничном сезоне. Общий объем закупок составит не более 150 тысяч елей по сравнению с 220 тысячами годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхозбанк.





Основными зарубежными поставщиками традиционно выступают Польша, Белоруссия, Казахстан и Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды, а также Дания, которая сохраняет уверенное лидерство в поставках пихты Нордмана.



При этом деревья отечественного производства занимают около 70% рынка. Большая часть заготовок ведется на землях лесного фонда. В то же время постепенно растет доля специализированных питомников, предлагающих декоративные и посадочные форматы.



Лидером по заготовке является Сибирский федеральный округ, который поставляет примерно 100 тысяч деревьев.



