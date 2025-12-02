Достижения.рф

Россия на Новый год сократит импорт живых елок почти на треть

Фото: iStock/Animaflora

Россия сократит импорт живых новогодних деревьев почти на треть в предстоящем праздничном сезоне. Общий объем закупок составит не более 150 тысяч елей по сравнению с 220 тысячами годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхозбанк.



Основными зарубежными поставщиками традиционно выступают Польша, Белоруссия, Казахстан и Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды, а также Дания, которая сохраняет уверенное лидерство в поставках пихты Нордмана.

При этом деревья отечественного производства занимают около 70% рынка. Большая часть заготовок ведется на землях лесного фонда. В то же время постепенно растет доля специализированных питомников, предлагающих декоративные и посадочные форматы.

Лидером по заготовке является Сибирский федеральный округ, который поставляет примерно 100 тысяч деревьев.

Если сравнивать, то Дальний Восток, Центральная и Южная Россия суммарно заготавливают до 50 тысяч деревьев к предстоящим праздникам.

Ранее сообщалось, что в этом новогоднем сезоне россияне получат возможность приобрести около 500 тысяч живых хвойных деревьев. Пик продаж приходится на середину декабря.

1 декабря в беседе с «Радио 1» семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, как пережить предновогоднюю суету и встретить праздник счастливым.

