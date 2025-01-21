На площадках Крещенских купаний в Подмосковье работало около 250 торговых точек

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Православные христиане отпраздновали Крещение Господне. В Подмосковье по традиции прошли праздничные мероприятия. Одним из главных обрядов стало погружение проруби. В этом году для проведения обряда в регионе было подготовлено 195 специально оборудованных мест, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для удобства посетителей площадок крещенских купаний были установлены около 250 объектов розничной торговли. Среди них были фудтраки, полевые кухни, чайные станции, кофемашины и самовары.
Гражданам предлагали согреться горячим чаем или кофе с баранками, а также угощали кашей и другими блюдами, разнообразной выпечкой и сладостями. Волонтеры и представители администраций городских округов принимали активное участие в раздаче.
В целях безопасности на оборудованных площадках находились медицинские работники, спасатели, полицейские и волонтёры.
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Гражданам предлагали согреться горячим чаем или кофе с баранками, а также угощали кашей и другими блюдами, разнообразной выпечкой и сладостями. Волонтеры и представители администраций городских округов принимали активное участие в раздаче.
В целях безопасности на оборудованных площадках находились медицинские работники, спасатели, полицейские и волонтёры.
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Дайана Хусинова