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На площадках Крещенских купаний в Подмосковье работало около 250 торговых точек

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Православные христиане отпраздновали Крещение Господне. В Подмосковье по традиции прошли праздничные мероприятия. Одним из главных обрядов стало погружение проруби. В этом году для проведения обряда в регионе было подготовлено 195 специально оборудованных мест, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для удобства посетителей площадок крещенских купаний были установлены около 250 объектов розничной торговли. Среди них были фудтраки, полевые кухни, чайные станции, кофемашины и самовары.

Гражданам предлагали согреться горячим чаем или кофе с баранками, а также угощали кашей и другими блюдами, разнообразной выпечкой и сладостями. Волонтеры и представители администраций городских округов принимали активное участие в раздаче.



В целях безопасности на оборудованных площадках находились медицинские работники, спасатели, полицейские и волонтёры.

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В Подмосковье запустили проект «Цифровой бригадир» для контроля за стройками
21 января 2025, 10:08

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Пилотный проект «Цифровой бригадир» для контроля за ходом строительства, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, запустили в Московской области, он стал частью автоматизированной информационной системы «Мониторинг бюджетного строительства», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой бригадир» позволяет контролировать ход выполнения работ и получать актуальную информацию о количестве работников на стройке. Кроме того, система сравнивает плановое и реальное число строителей, что помогает повысить эффективность управления проектом», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что проект «Цифровой бригадир» уже запущен на строительстве важного соцобъекта — многопрофильной клиники в Балашихе.

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С начала года в Московской области устранили около 1,5 тысяч дефектов
21 января 2025, 10:04

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проверяют дворы, общественные места и оценивают их состояние. Они обращают внимание на чистоту, отсутствие мусора, дефекты малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и льда, а также состояние игровых и спортивных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все обнаруженные проблемы регистрируются и передаются коммунальным службам для быстрого исправления. После этого проводится повторный контроль.

С начала года было устранено около 1,5 тысяч дефектов, выявленных инспекторами. Наиболее распространённые нарушения включали мусор на контейнерных площадках и в урнах (5 777 единиц), вандализм с надписями на стенах, зданиях и заборах (1 015 единиц) и неубранный снег (387 единиц).

Жители Московской области могут обращаться напрямую в территориальные отделы Министерства по поводу обнаружения дефектов.

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#нарушения
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Загруженность дорог Подмосковья утром 21 января составила четыре балла
21 января 2025, 09:51

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 21 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён на трассе М-9 «Балтика», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 945 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Московская область увеличивает экспорт продукции АПК сразу по нескольким категориям
21 января 2025, 09:38

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область укрепляет свои позиции на мировом рынке: каждый год регион увеличивает объём экспорта продукции агропромышленного комплекса и расширяет географию поставок благодаря открытию новых направлений, в том числе на других континентах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году наблюдалось значительное увеличение экспорта в стоимостном выражении по различным товарным позициям по сравнению с 2023 годом. Объёмы поставок продукции масложировой отрасли увеличились на 86,2 %, зерновых — на 77,2 %, мяса и мясных продуктов — на 22,8 %, прочей продукции АПК — на 17,5 %, молочных продуктов — на 12,1 %, а рыбы и морепродуктов — на 4,4 %.

Основные торговые партнёры региона — Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия и другие страны. Развитию экспортного потенциала способствует наличие в регионе большого количества предприятий агропромышленного комплекса (более 6700) и транспортно-логистической инфраструктуры.

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Готовность капремонта в Воскресенской больнице достигла 96%
21 января 2025, 09:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт одного из корпусов больницы в подмосковном Воскресенске близится к завершению, в настоящее время его готовность составляет 96%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На объекте заканчивают электромонтажные работы, монтируют слаботочную систему и систему вентиляции, а также проводят пуско-наладочные работы всех инженерных систем. В ходе работ используются качественные материалы и современные технологии, чтобы создать комфортные условия и для пациентов, и для медиков», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
В корпусе, в котором проводится капитальный ремонт, размещаются офтальмологическое и соматическое отделения. Здание расположено по адресу: Воскресенск, Больничный проезд, дом №1, корпус 5.

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Киберэксперт Шутов: новое вредоносное ПО Fire Scam грозит пользователям Android
20 января 2025, 22:50

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

В сети активно распространяется новое вредоносное программное обеспечение Fire Scam, которое несет наибольшую угрозу пользователям устройств на базе Anrdoid. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По его информации, ключевая особенность этого ПО — поддельная страница входа в мессенджере Telegram.
«Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам. Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях. Все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет злоумышленникам оперативно получать доступ к финансовой и другой критически важной информации», — пояснил киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При этом эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн раскрыл еще одну изощренную мошенническую схему, связанную с поддельными оповещениями о задолженности по налогам. Чаще всего, отметил специалист в разговоре с RT, их рассылают в период уплаты налогов, указывая крупные суммы долга и возможные штрафы, чтобы запугать жертву и ввести в стрессовое состояние.
«При этом злоумышленники добавляют ссылки или реквизиты для «срочной оплаты». Именно этот элемент становится ключевым в реализации схемы, поскольку человек, находясь в панике, может выполнить требования, не проверяя достоверность информации», — поделился Келлерман.
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Эксперт Васильков: средние ставки по вкладам упадут до 18-19% к концу 2025 года
20 января 2025, 22:43

Фото: iStock/ultramarine5

Средние ставки по вкладам снизятся до 18-19% к концу 2025 года. Об этом заявил руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков. По его словам, снижение начнется во втором полугодии.
«Доходность по депозитам будет зависеть от заседания Банка России, которое состоится 14 февраля. По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем минимальные ставки по ипотеке на данный момент снизились до 22,99%, говорится в исследовании «Этажи». Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с его результатами, на ипотечном рынке все еще не сформировался единый тренд среди банков — одни повышают доступность кредитов, другие ужесточают условия.
«Средняя ставка, по которой с начала года банки одобряют рыночную ипотеку, находится на уровне 27,7%, а максимальная — 31,5%», — отмечают аналитики.
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#банки
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Брокер рассказал о льготной ипотеке для чиновников
Брокер Ракута: льготная ипотека для чиновников создана для молодежи на госслужбе
20 января 2025, 22:37

Фото: iStock/Diy13

Программа льготной ипотеки для чиновников направлена на привлечение молодежи на государственную службу. Об этом заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, программа предлагает ставку под 12% и компенсацию стоимости самого жилья.
«Так как по факту такая ипотека не так сильно накладна для бюджета, здесь решается и политический аспект, поэтому решено было ее продлить. Не удивлюсь, что могут быть изменения в сторону улучшения. Если будет виден эффект в привлечении молодых кадров, специалистов, то могут, например, и снизить ставку в целом, и повысить уровень компенсации. Такое тоже возможно», — приводит Pravda.Ru слова специалиста.
Вместе с тем топ-брокер и юрист Алена Мордас рассказала, как правильно составлять письменную претензию застройщику, который нарушил условия договора. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что такой документ должен обязательно содержать конкретное требование, четкие сроки исполнения и правовые основания.
«В тексте обязательно отметьте: номер и дату договора, конкретную статью или закон, который нарушен, и обстоятельства нарушения. Четко сформулируйте свои требования — будь то неустойка, ремонт или устранение недостатков. Если речь о денежной компенсации, не забудьте указать банковские реквизиты. При требовании неустойки за просрочку сдачи объекта приложите детальный расчет», — рассказала Мордас.
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#компенсации
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Воробьёв предложил оценивать работу регионов в сфере ИТ с учётом их специфики
20 января 2025, 18:58

Фото: аппарат правительства РФ

Оценивать эффективность работы регионов в сфере высоких технологий необходимо с учётом их индивидуальной специфики.
С таким заявлением губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на заседании, которое провел вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

На заседании утвердили новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Воробьёв возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика данных».
«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд было бы некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям – новациям. Стоит сформировать их по группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами и в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», – предложил Воробьёв.
По его словам, цель власти – делать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.
«Большую роль в этом играет сегодня искусственный интеллект. Он позволяет человеку управлять процессами, заниматься аналитикой, умственной и интересной работой, а не рутиной. ИИ уже участвует в контроле самых разных сфер жизни Подмосковья от школьного питания до чистоты во дворах. Его потенциал мы стараемся развивать в госуслугах. Он умеет распознавать 260 видов документов, а голосовые помощники быстро запишут к врачу, и ни один звонок не будет потерян», – пояснил глава региона.
По словам Григоренко, в этом году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого разработаны новые показатели оценки эффективности работы министерств и ведомств. Среди них – предоставление услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное программное обеспечение, внедрение сервисов с искусственным интеллектом, поддержание информационной безопасности.
«У нас на портале госуслуг уже более 1,6 тыс. услуг, и их нужно сформировать в сценарии «жизненных ситуаций». Оказание услуг – наш приоритет. Наравне с этим мы должны внедрять в экономику и социальную сферу искусственный интеллект, так как он ускоряет все процессы и делает их более эффективными», – отметил зампред правительства.
Он назвал это очень трудоёмкой задачей, которую, однако, необходимо выполнить.

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#губернатор
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