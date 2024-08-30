В этом году в Королёве откроют стадион и благоустроят сквер им. Ленина

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Королёве идет активная работа по благоустройству общественных пространств.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Этой осенью в мкр. Юбилейный также откроется после реконструкции стадион «Чайка». Там обновили трибуну и подтрибунные помещения, установили новые спортивные площадки, современную систему освещения и табло. Сейчас на территории идёт благоустройство.
В планах на 2025 год – установить хоккейную площадку на ул. Орджоникидзе и начать капремонт четырёхзального корпуса на территории спорткомплекса «Вымпел».
Одна из задач, стоящих перед муниципалитетом – привлечение инвестиций. Сейчас на разных этапах реализации в округе – 16 проектов на сумму 6,1 млрд рублей. Это позволит создать свыше 800 рабочих мест. Половину из них планируют ввести в эксплуатацию в этом году, – например, проект модернизации технологической линии на предприятии ООО «ВКУС ДЕТСТВА». Инвестиции составят порядка 650 млн, на предприятии создадут 130 рабочих мест.
6-8 сентября в Королёве состоятся выборы в местный Совет депутатов. Как отметил Воробьёв, важно обеспечить всё необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью ДЭГ.
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«В этом году мы завершаем благоустройство сквера им. Ленина в центральной части города. На следующий год будем делать благоустройство сквера возле проходной РКК «Энергия», нашего крупнейшего работодателя. И важнейший проект – это благоустройство Папанинской дачи в микрорайоне Юбилейный», – рассказал Трифонов.
Этой осенью в мкр. Юбилейный также откроется после реконструкции стадион «Чайка». Там обновили трибуну и подтрибунные помещения, установили новые спортивные площадки, современную систему освещения и табло. Сейчас на территории идёт благоустройство.
В планах на 2025 год – установить хоккейную площадку на ул. Орджоникидзе и начать капремонт четырёхзального корпуса на территории спорткомплекса «Вымпел».
Одна из задач, стоящих перед муниципалитетом – привлечение инвестиций. Сейчас на разных этапах реализации в округе – 16 проектов на сумму 6,1 млрд рублей. Это позволит создать свыше 800 рабочих мест. Половину из них планируют ввести в эксплуатацию в этом году, – например, проект модернизации технологической линии на предприятии ООО «ВКУС ДЕТСТВА». Инвестиции составят порядка 650 млн, на предприятии создадут 130 рабочих мест.
6-8 сентября в Королёве состоятся выборы в местный Совет депутатов. Как отметил Воробьёв, важно обеспечить всё необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью ДЭГ.
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Лора Луганская