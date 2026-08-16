На пляжах Стамбула ввели ограничения по половому признаку
В Стамбуле начали действовать негласные ограничения, не позволяющие одиноким мужчинам посещать большинство пляжей, а также многие ночные клубы. Об этом сообщает РИА Новости.
Большинство пляжей на Мраморном море, в том числе те, что находятся на Принцевых островах, являются платными. Стоимость входа летом составляет примерно 500–1500 лир (860–2600 рублей), в выходные он обычно дороже.
При этом мужчин без сопровождения женщин на них не пускают — такие пляжи официально позиционируются как «семейные». Например, на острове Бююкада лишь один пляж разрешает посещение одиноким мужчинам, и его цена выше — 900 лир (около 1500 рублей).
Аналогичные правила также действуют в ночных клубах Стамбула и других турецких городов. Запрет распространяется и на иностранных туристов. Менеджеры заведений объясняют политику стремлением сохранить гендерный баланс и предотвратить конфликты или домогательства, хотя законодательного основания для таких ограничений нет.
При этом в турецкой практике были случаи, когда мужчины выигрывали иски против отелей, отказывавших им в заселении. Турецкий институт по правам человека и равенству (TİHEK) штрафовал такие заведения на тысячи долларов.
Читайте также: