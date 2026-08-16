На пляжах Стамбула ввели ограничения по половому признаку

16 августа 2026, 00:30

В Стамбуле одиноких мужчин не пускают на пляжи и в ночные клубы

Фото: iStock/naumoid

В Стамбуле начали действовать негласные ограничения, не позволяющие одиноким мужчинам посещать большинство пляжей, а также многие ночные клубы. Об этом сообщает РИА Новости.