Токсичные водоросли покрыли побережье европейской страны

15 августа 2026, 23:25

Побережье Балтики в Германии покрылось токсичными водорослями из-за жары

Фото: iStock/Lichtwolke

Побережье Балтийского моря в Германии оказалось покрыто токсичными сине-зелеными водорослями (цианобактериями) на фоне аномальной жары. Об этом сообщает издание Der Spiegel.