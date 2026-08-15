Токсичные водоросли покрыли побережье европейской страны
Побережье Балтийского моря в Германии оказалось покрыто токсичными сине-зелеными водорослями (цианобактериями) на фоне аномальной жары. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
На спутниковых снимках Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии видно, как микроорганизмы в больших количествах распространились вдоль береговой линии — от Ростока до Хиддензе. Кроме того, их нашли в озерах на севере страны, в связи с чем власти Шлезвиг-Гольштейна запретили отдых на некоторых водоемах и в Балтийском море.
Причиной массового размножения цианобактерий стали жаркая погода, высокая температура воды и слабая циркуляция. Сине-зеленые водоросли способны выделять токсины, которые приводят к аллергическим реакциям, раздражению кожи и слизистых, тошноте и рвоте.
Ранее сообщалось, что юго-запад Франции охватил масштабный природный пожар, уничтоживший не менее 252 строений.
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