Пара пум родила трех котят в Новосибирском зоопарке
В Новосибирске произошло радостное событие — 6 июля у пары пум, привезенных в зоопарк в 2023 году, на свет появились три котенка. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщили в администрации Новосибирского зоопарка, после обязательного ветеринарного осмотра специалисты подтвердили, что все детеныши являются самками. Животным уже провели чипирование, и теперь они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов.
В настоящее время малыши питаются исключительно материнским молоком и почти все время проводят рядом с матерью. Сотрудники учреждения отмечают, что окрас новорожденных заметно отличается от взрослых особей: их шерсть украшают темные пятна, полосы на лапах и кольца на хвосте. Такой камуфляж помогает хищникам выживать в дикой природе. Пятнистый рисунок начнет бледнеть, когда котятам исполнится шесть-девять месяцев, и может полностью исчезнуть лишь к двухлетнему возрасту.
Отец семейства по имени Мичиган в воспитании потомства не участвует — это объясняется природной склонностью пум к одиночному образу жизни вне брачного периода. Его партнерша Эри, напротив, проявляет себя как заботливая мать и постоянно находится возле котят.
Отметим, что пумы живут в Новосибирском зоопарке с 1967 года и круглогодично содержатся в открытых вольерах, прекрасно адаптируясь к местному климату. В настоящее время этот вид крупных кошачьих имеет стабильную популяцию в природе и считается одним из наиболее благополучных в своем семействе.
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