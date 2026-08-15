Пара пум родила трех котят в Новосибирском зоопарке

15 августа 2026, 19:00

Молодая пара пум родила трех котят в зоопарке Новосибирска

Фото: телеграм/@nsk_zoo

В Новосибирске произошло радостное событие — 6 июля у пары пум, привезенных в зоопарк в 2023 году, на свет появились три котенка. Об этом стало известно 15 августа.