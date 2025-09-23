В Анапе ищут компанию нудистов, отказавшую в просьбе одеться на пляже

23 сентября 2025, 22:56

Полиция проверяет инцидент с отдыхающими без одежды на пляже в Большом Утрише

Фото: Istock / quintanilla

На одном из общественных пляжей в Краснодарском крае зафиксировали случай, когда группа отдыхающих находилась без одежды. Об этом сообщает издание «ЧП Анапа».