В Анапе ищут компанию нудистов, отказавшую в просьбе одеться на пляже
На одном из общественных пляжей в Краснодарском крае зафиксировали случай, когда группа отдыхающих находилась без одежды. Об этом сообщает издание «ЧП Анапа».
Инцидент произошёл в районе Большого Утриша. Один из отдыхающих снял происходящее на видео: на кадрах видно компанию людей, включая женщину, находившуюся без одежды. Автор видео обратился к ним с требованием одеться, указав, что они находятся на общественном пляже. В ответ, как утверждается, женщина бросила в него камень.
На других видео, появившихся в сети, также запечатлены отдыхающие без одежды. По словам очевидцев, один из мужчин, находившийся в том же состоянии, всё же оделся после сделанных ему замечаний.
После распространения записей в соцсетях ситуацией заинтересовались сотрудники МВД. В настоящий момент устанавливаются личности участников инцидента.
Читайте также: