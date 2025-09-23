В Сочи на женщину упало дерево во дворе жилого дома
В одном из дворов Сочи на женщину упало сухое дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Пострадавшая выжила, однако получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.
Как сообщил специалист по спилу деревьев, ещё три месяца назад он обнаружил, что дерево засохло, и предлагал его удалить. Однако управляющая компания отказалась финансировать работы по удалению, несмотря на предупреждение.
В итоге дерево рухнуло, едва не став причиной серьёзной трагедии.
