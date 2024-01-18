На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы

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Тело без головы и правой руки было найдено в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщила газета Alanya Postası.
Издание отмечает, что пол и личность трупа пока не установлены. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, и начато расследование данного инцидента.
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