Российского пристава нашли с огнестрельным ранением в голову у здания суда

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На Васильевском острове в Петербурге обнаружили тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. Об этом информирует «78.ru», ссылаясь на собственные источники.
Об этом стало известно утром в понедельник, 15 января. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Отмечается, что возле трупа лежало табельное оружие.
Предположительно, все произошло за воротами учреждения, вне зоны видимости камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мёртвым двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра. Причина смерти ребёнка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак