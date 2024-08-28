На пляже российского города обнаружили неизвестных кровососущих червей

Фото: iStock/Besides the Obvious
На пляже Санкт-Петербурга отдыхающие обнаружили кровососущих червей. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер сегодня».
Отмечается, что посетители одного из пляжей Петербурга выложили в сеть фото и ролик с неизвестными белыми червями, которые закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить. Также на одном из кадров изображен укус неизвестного червя, внешне напоминающий комариный — красное пятно на коже.
Пользователи соцсетей отметили, что сталкивались с подобными червями и раньше. По данным одного из комментаторов, это могут быть проволочники.
Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, которые отличаются жестким телом белого цвета. Они питаются сельскохозяйственными культурами, а также зачастую не кусают людей.
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Пользователи соцсетей отметили, что сталкивались с подобными червями и раньше. По данным одного из комментаторов, это могут быть проволочники.
Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, которые отличаются жестким телом белого цвета. Они питаются сельскохозяйственными культурами, а также зачастую не кусают людей.
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Екатерина Коршунова