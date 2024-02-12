На подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выделили 1,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На предоставление в этом году жителям Московской области подарочного набора «Я родился в Подмосковье» предусмотрено более 1,2 млрд рублей. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В 2024 году на эту меру поддержки выделено более 1,2 млрд рублей. У родителей есть выбор: взять коробку с вещами для малыша или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. В прошлом году набор или деньги получили порядка 62 тысяч семей», – отметил Голубев, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.Как рассказали в Мособлдуме, сейчас в Подмосковье реализуются семь федеральных и 17 региональных мер поддержки семей, и эти меры постоянно совершенствуются. Одна из самых востребованных сегодня – предоставление набора новорождённого.
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Лора Луганская