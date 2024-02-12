На подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выделили 1,2 млрд рублей

12 февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. О том, как осужденные связаны с журналисткой Ксенией Собчак и почему она решила судиться с НТВ, читайте в материале «Радио 1».