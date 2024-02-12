Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на расширенном заседании по цифровизации в сфере медицины.
«В обиход пациентов уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на приём к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях. Получение медицинских услуг становится удобным и современным процессом. В 2023 году с помощью ИИ было обработано более 80 тысяч исследований», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.Там отмечается, что искусственный интеллект помогает врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты.
На региональном портале госуслуг пациенты могут заказать девять видов справок. Только за прошлый год они получили около 228 тысяч онлайн-справок без посещения медучреждения.
Также для удобства жителей Московской области организовано получение телемедицинских консультаций. Для повторной консультации со специалистом не надо приходить в поликлинику – сделать это можно через интернет. Помимо этого, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. За 2023 год в Московской области было проведено 2,2 млн телемедицинских консультаций.
Получить такую консультацию можно после первичного очного посещения врача. Записаться на неё можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приёме у лечащего врача.
В Подмосковье записаться в поликлинику или вызвать врача на дом можно с помощью чат-бота. Чтобы начать им пользоваться, нужно перейти по ссылке. Цифровой помощник предложит несколько опций на выбор – запись на приём, вакцинацию, вызов врача на дом и другие.
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Лора Луганская