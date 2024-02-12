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Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований

12 февраля 2024, 12:05
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на расширенном заседании по цифровизации в сфере медицины.
«В обиход пациентов уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на приём к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях. Получение медицинских услуг становится удобным и современным процессом. В 2023 году с помощью ИИ было обработано более 80 тысяч исследований», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.
Там отмечается, что искусственный интеллект помогает врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты.


Кроме того, с прошлого года специалисты заполняют медицинские документы с помощью голосового ввода. Это позволило сократить до половины времени на описание исследования врачом. Проект внедрён в 69 медицинских организациях региона. Голосовым вводом было надиктовано свыше 37 тысяч часов информации.

На региональном портале госуслуг пациенты могут заказать девять видов справок. Только за прошлый год они получили около 228 тысяч онлайн-справок без посещения медучреждения.

Также для удобства жителей Московской области организовано получение телемедицинских консультаций. Для повторной консультации со специалистом не надо приходить в поликлинику – сделать это можно через интернет. Помимо этого, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. За 2023 год в Московской области было проведено 2,2 млн телемедицинских консультаций.

Получить такую консультацию можно после первичного очного посещения врача. Записаться на неё можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приёме у лечащего врача.

В Подмосковье записаться в поликлинику или вызвать врача на дом можно с помощью чат-бота. Чтобы начать им пользоваться, нужно перейти по ссылке. Цифровой помощник предложит несколько опций на выбор – запись на приём, вакцинацию, вызов врача на дом и другие.

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#медицина
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#мособлдума
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В Роспотребнадзоре оценили риски завода вируса «Аляскапокс» из США
Роспотребнадзор: завоз в Россию вируса «Аляскапокс» из США исключен
12 февраля 2024, 11:53

Фото: iStock/ismagilov

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза в Россию вируса «Аляскапокс», который был обнаружен на полуострове Кенай в США. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что вирус в основном передаётся мелкими млекопитающими, в частности, красными полевками и землеройками. Также распространять вирус могут домашние животные. В России на данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи этого вируса между людьми.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию на КПП у государственной границы.

Напомним, что 9 февраля на Аляске умер первый в мире человек, заразившийся вирусом «Аляскапокс». Заражение произошло из-за ослабленного от рака иммунитета мужчины. Он проживал в одиночестве в лесной зоне и часто контактировал с бездомной кошкой, которая часто царапала его и охотилась за мелкими млекопитающими.

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#роспотребнадзор
#вирус
#сша
#россия
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Подмосковные врачи спасли ребёнка, раненного ножом в сердце
12 февраля 2024, 10:57

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Девятилетнего мальчика с ножевой раной сердца и сильной кровопотерей спасли врачи филиала №2 Балашихинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Лезвие проникло через переднюю часть грудной клетки и повредило правое предсердие. Чтобы вернуть сердцу возможность свободно сокращаться, мы удалили скопившуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Критически упавший уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны мышечной ткани — миокарда и оболочки сердца — перикарда», — рассказал завотделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.
Операция заняла около часа, хирургическое вмешательство прошло успешно. На следующий день маленького пациента на вертолёте перевезли в реанимацию МОНИКИ им. Владимирского. Там за состоянием мальчика следили реаниматологи, детские хирурги и кардиохирурги.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали домой.

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#балашиха
#хирург
#ребёнок
#медицина
#здравоохранение
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Врач озвучила лучшую диету для укрепления сосудов пожилых людей
Гериатр Рунихина: средиземноморская диета помогает пожилым укрепить сосуды
12 февраля 2024, 10:38

Фото: istock / Nadzeya Haroshka

Средиземноморская диета полезна престарелым людям, так как помогает укрепить сосуды. Об этом рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
В беседе с изданием «Москва 24» врач пояснила, что с возрастом сосуды становятся жесткими. Обычно это происходит из-за естественных процессов старения, но также имеет значение качество питания. При злоупотреблении соленой пищей, сахаром и животными жирами сосуды теряют эластичность.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Рунихина призвала пожилых россиян следить за рационом и обратить внимание на средиземноморскую диету. При таком типе питания человек выбирает растительные продукты, рыбу и оливковое масло.

Кроме сбалансированного питания, гериатр призвала увеличить физическую активность. Рунихина порекомендовала проходить ежедневно в среднем 8-10 тысяч шагов, отметил, что пожилым людям эту норму должен помочь определить врач.

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#диета
#здоровье
#продукты
#врач
#человек
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились около 650 медработников
12 февраля 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 650 врачей и фельдшеров и медсестёр устроились на работу в подмосковные больницы и поликлиники за последние два года по региональной программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря программе «Приведи друга», в медицинские учреждения региона трудоустроились 357 врачей, и 281 специалист из числа среднего медицинского персонала», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Программа «Приведи друга» реализуется в Московской области с начала 2022 года. Медик, который способствует трудоустройству нового врача в своё учреждение, получает выплату в размере до 50 тысяч рублей, выплата за привлечение среднего медицинского персонала составляет до 25 тысяч рублей. Первую часть выплаты начисляют при трудоустройстве нового медработника, вторую — после того, как он отработает три месяца.

В программе «Приведи друга» есть несколько условий: первое — новый медик не должен по крайней мере за полгода до этого работать в других медучреждениях Подмосковья, и второе — он должен трудоустроиться на полную ставку на основную должность.

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Личный врач Обамы и Трампа считает, что Байдену нужно срочное обследование
NYP: Личный врач экс-президента Обамы Ронни Джексон призвал обследовать Байдена
10 февраля 2024, 06:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американскому президенту Джозефу Байдену настоятельно нужно пройти обследование на здравомыслие до участия в президентских выборах в ноябре. Так заявил в интервью газете New York Post личный врач двух предыдущих президентов США, Барака Обамы и Дональда Трампа, а ныне — член Палаты представителей Конгресса Ронни Джексон.
«Ему нужен набор когнитивных тестов, объективно проведенных, изложенных на бумаге и доведенных до сведения американского народа его лечащим врачом», — цитирует Джексона издание.

По словам врача, лидер Америки имеет явные когнитивные проблемы, связанные с возрастом: Байден шаркает при ходьбе, он регулярно забывает даты и путает имена, в том числе путая умерших людей с живыми.

Буквально накануне сам Джо Байден резко ответил на заявление о том, что у него проблемы с памятью, а затем перепутал израильского премьера Беньямина Нетаньяху с президентом Мексики.

8 февраля специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад о том, что Байден неверным образом хранил секретные документы. В докладе отмечалось, что президенту не грозит уголовная ответственность, поскольку сделал он это из-за своей забывчивости.

В ответ на этот доклад Байден, выступая на площадке Белого дома, заявил журналистам, что с его памятью всё в порядке. Он призвал посмотреть на то, что он делает, и как «поставил эту страну на ноги». Однако практически сразу после этого заявления, президент США в очередной раз перепутал имена, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом Мексики.

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#джозеф байден
#медицина
#врачи
#сша
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Жуковские хирургии вернули пострадавшей в ДТП возможность видеть и жевать
09 февраля 2024, 22:04

Фото: Дмитрий Павлов

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Жуковской больницы провели сложнейшую операцию, которая вернула пациентке способность видеть и жевать.
В отделение поступила женщина, около полугода назад попавшая в серьёзное ДТП. В результате полученных травм у неё посттравматическая деформация верхней челюсти. Она не могла нормально жевать. Кроме того, было частично нарушено зрения, поскольку глазное яблоко сместилось вниз.

После обследования было решено провести хирургическое вмешательство. Операция длилась 3,5 часа. В результате челюстно-лицевым хирургам Дмитрию Никитину и Томазу Тотладзе при участии операционной бригады удалось восстановить пациентке орбиту глаза и устранить деформацию верхней челюсти, вернув естественный прикус.

Через 10 дней после операции женщину выписали на амбулаторное долечивание.

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#здравоохранение
#хирург
#врачи
#жуковский
#подмосковье
#московская область
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Стоматолог перечислила симптомы во рту, которые могут сигнализировать о сахарном диабете
Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета, которые возникают во рту
09 февраля 2024, 20:45

Фото: istock / shironosov

Стоматолог Вивиан Рокниан из Калифорнии (США) предупредила, что состояние полости рта может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Об этом пишет издание Daily Express.

Она отметила, что сахарный диабет может проявлять трещинами на языке и сухостью во рту. Эти симптомы часто проявляются вместе с нехваткой слюны и постоянной жаждой. Также о диабете может сигнализировать чувствительность десен — даже при легком нажатии появляется кровь.

Рокниан предупредила, что при наблюдении этих признаков стоит проверить показатель сахара в крови и обратить за консультацией к специалисту.

Ранее эндокринолог Елена Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#кровь
#стоматолог
#сахарный диабет
#симптомы
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Врач Асанов: Для сердца и мозга перенесённые «на ногах» болезни крайне опасны
09 февраля 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что перенесённые «на ногах» болезни могут поражать сердечно-сосудистую систему и даже мозг.
«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой — необходимо бороться с чужеродными микроорганизмами, выводить токсины. При этом тяжело приходится сердцу, так как именно кровь выводит вредные вещества из органов и тканей. Дополнительным фактором становится повышенная температура – сердцебиение может учащаться. Если вы переносите болезнь на ногах, нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому присоединяются стрессы на работе, то серьёзные последствия вам обеспечены», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Асанов.

Так, по его словам, перенесённые «на ногах» болезни могут спровоцировать аритмию или кардиомиопатию.

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#кровь
#сердце
#температура
#диетолог
#болезни
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Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
09 февраля 2024, 19:03

Фото: istockphoto.com/grafvision

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что чеснок и имбирь необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, чеснок способен улучшать кровоток и нормализовывать давление, а имбирь очищает организм и улучшает состояние сосудов. В беседе с Pravda.Ru специалист добавил, что также для сердечно-сосудистой системы весьма полезны зелёный чай и свёкла. Первый также снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость, а вторая уменьшает холестерина в крови, способствует лучшей работе ЖКТ.

Ранее диетолог Полина Журавлева рекомендовала перед переходом на здоровое питание почистить свой организм.

«Если уж вы твёрдо решили питаться полезно, для начала нужно почистить организм. Иначе все будет без толку. Видов чистки немало. Самые эффективные – соковые, например, свекольные или капустные, а также солевые клизмы или отвары лекарственных трав», – рекомендовала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

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