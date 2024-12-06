На поддержку подмосковных пенсионеров в 2025 году направят свыше 40 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области на поддержку пенсионеров в 2025 году выделят более 40 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Меры социальной поддержки получают около 2 млн пенсионеров Подмосковья. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 40 млрд рублей. Эти средства направят на различные программы, в том числе социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за жилищно-коммунальные услуги», – пояснила Болатаева.В Министерстве социального развития региона перечислили самые популярные меры поддержки. Это компенсация за коммунальные услуги и за вывоз мусора, а также ежемесячные доплаты к пенсии.
В этом году по решению губернатора Московской области размер одной из доплат увеличен до 20 тыс. рублей для пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более 10 лет одни или в семье из пенсионеров.
Помимо этого, пенсионерам доступна реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путёвкам. В рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут пользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.
Женщины старшее 55 лет и мужчины от 60 лет могут присоединиться к проекту «Активное долголетие». В рамках проекта доступны различные виды досуга, в том числе и бесплатные экскурсии по всему региону.
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Лора Луганская