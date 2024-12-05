Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой

В России по итогам ноября подешевела медианная стоимость аренды квартир всех типов по количеству комнат, упав до 38 тысяч рублей в месяц. Такую статистику предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда. Цены, в сравнении с прошлым месяцем, снизились, как отмечается, на 3% или на 1 тысячу рублей.