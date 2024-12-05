Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Памятное событие отмечается 5 декабря. В Подмосковье – 25 фронтовиков, участвовавших в этих боевых действиях.
В ведомстве добавили, что выплата поступила на счёт ветеранов автоматически, подавать заявления не требовалось.
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«Всего в нашем регионе – почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю её историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать всё, чтобы они чувствовали поддержку и заботу государства. В следующем году страна отпразднует 80-летие Победы», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что выплата поступила на счёт ветеранов автоматически, подавать заявления не требовалось.
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Лора Луганская