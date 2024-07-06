На подъездах к Крымскому мосту для безопасности усилили работу пунктов досмотра

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На подъездах к Крымскому мосту на время летнего сезона усилили работу стационарных инспекционно-досмотровых пунктов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем телеграм-канале, рассказывая о рабочей поездке в регионы. Такое решение глава министерства объяснил обеспечением безопасности для туристов.
«Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», – пояснил министр.Старовойт также посетил Краснодарский край, где вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым побывал на открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.
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