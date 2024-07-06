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На подъездах к Крымскому мосту для безопасности усилили работу пунктов досмотра

06 июля 2024, 22:25
Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

На подъездах к Крымскому мосту на время летнего сезона усилили работу стационарных инспекционно-досмотровых пунктов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем телеграм-канале, рассказывая о рабочей поездке в регионы. Такое решение глава министерства объяснил обеспечением безопасности для туристов.


«Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», – пояснил министр.
Старовойт также посетил Краснодарский край, где вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым побывал на открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.

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«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка
06 июля 2024, 22:41

Фото: istockphoto/Tatiana Ikoeva

В России умер брат советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка – Владимир Подоляк. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на чешский проект KIU.
Издание опубликовало фотографию с некоей могилы, на которой лежит портрет мужчины в военной форме, с погонами полковника и множеством награда. Судя по фото, 59-летний Подоляк умер полтора месяца назад – 19 мая. «Страна» заявляет, что он был военным пенсионером.

Чешский проект также опроверг заявления украинских СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне СВО на Украине.

Ранее советник Зеленского Подоляк подтвердил, что у него в России живет брат, но добавил, что они не обещаются и придерживаются разных взглядов на украинский конфликт.

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Кириенко: выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
06 июля 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — заявил Кириенко.
В ходе торжественной церемонии Сергей Кириенко также подарил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.

В прошлый четверг, 27 июня, руководство выставки «Россия» сообщило, что ее посетили уже 18 миллионов человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Строительство объекта должно начаться на территории «Экспоцентра».

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Кириенко: выставка «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты
06 июля 2024, 21:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В топ-10 самых посещаемых мест планеты вошла международная выставка-форум «Россия». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения участников мероприятия.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал Кириенко.

Ранее организаторы события сообщали, что «Россию» увидели уже 18 миллионов человек. Выставка проходит на ВДНХ в столице до понедельника, 8 июля. Гости принимают участие в культурных мероприятиях, а также в насыщенной деловой и образовательной программе.

На выставке можно увидеть экспозиции со всех регионов РФ, ведущих федеральных ведомств, общественных организаций и корпораций.

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Призеры военно-спортивной игры «Победа» получили сертификаты суммой до 150 тысяч
06 июля 2024, 20:51

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье завершилась масштабная военно-спортивная игра «Победа». Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, итоги состязаний подвели в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Первое место забрала команда из Ярославской области, на втором – Вологодская, на третьем – Нижегородская. Четвертое и пятое место заняли Волгоградская область и Красноярский край соответственно.
Почетными гостями церемонии награждения стали первые лица РФ, представители власти и общественные организации. Занявшей первое место команде Ярославской области вручили флаг Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Также всем призерам подарили сертификаты на спортивный инвентарь от 40 000 до 150 000 рублей.

После церемонии закрытия игры прошел концерт, где хедлайнерами выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер L’One Леван Горозия.

Всего во всех этапах военно-спортивной игры «Победа» в 2024 году поучаствовали 140 тысяч ребят. До финала добрались сильнейшие юнармейцы со всей России, где на протяжении недели боролись в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, знании истории Отечества и так далее.

Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде во Францию
06 июля 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бывший заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России во Францию. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС. Экс-замглавы Минобороны назвала сообщения о переезде неправдой и заявила, что находится в Москве.
Информация о том, что Шевцова якобы покинула Россию и улетела во Францию, появилась на прошлой неделе в некоторых телеграм-каналах.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все (слухи - прим. ТАСС) – неправда», – объявила Татьяна Шевцова.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что другого бывшего замминистра обороны, Тимура Иванова, подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей. До этого указывалось, что его задержали 23 апреля 2024 года на своем рабочем месте, а после суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.

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#москва
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Илон Маск рассказал, чем опасен WhatsApp
Илон Маск заявил об опасности мессенджера в области защиты данных
06 июля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сегодня, 6 июля, заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms* в области защиты личных данных пользователей. Об этом предприниматель написал в ответ на один из комментариев в социальных сетях.
Маск отреагировал на обсуждение сквозного шифрования в чатах мессенджера, которые якобы полностью защищает переписку. Один из пользователей обратил внимание, что люди могут увидеть в интернете рекламу, которую тематически связана с предметом обсуждений в их чатах. В ответах его комментарий поддержал Илон Маск.

«WhatsApp вообще не является безопасным», – написал миллиардер.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Apple пришлось удалить из китайского сегмента App Store мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, которая принадлежат Meta Platforms* по требованию властей КНР из соображений национальной безопасности.

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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#интернет
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным
06 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/Buings Studio

31 декабря следующего года может стать нерабочим днем по причине переноса выходных. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков, передает РИА Новости.
Котяков отметил, что в этом году 31 декабря является выходным днем. По словам министра, на следующий год 31 декабря тоже получается сделать выходным днем с учетом переноса всех дат.

Котяков заключил, что министерство продолжит рассматривать данный вопрос в дальнейшем.

Напомним, в текущем году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. По этой причине выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. В следующем году 31 декабря выпадает на среду.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с «Радио 1» объяснил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днём, так как канун Нового года – важное время для подготовки к празднику в кругу семьи и близких.

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#министерство
#минтруд
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6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности
06 июля 2024, 18:47

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

6 июля в Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Один из концертов состоялся в посёлке Большие Дворы.

«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким!», — выступил с приветственным словом заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

Свои творческие номера представили павловопосадцам:
  • вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова;
  • вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин;
  • Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»;
  • коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.

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#московская область
#концерт
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Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»
06 июля 2024, 18:42

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Московской области награду за участие в выставке «Россия», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Я посмотрел рейтинг самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко.

В ходе торжественной церемонии он вручил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.

«Выставка «Россия» подарила людям прекрасную возможность — за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели серьезную работу, чтобы рассказать о своей родной земле. Хочу поблагодарить всю нашу креативную команду, а также наших друзей — Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые мы вместе реализуем. А в рамках тематических дней предприниматели, спортсмены, врачи, активисты и волонтеры делились лучшими подмосковными практиками», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона напомнил, что за время проведения выставки стенд Подмосковья посетило более 6 миллионов человек.

Гости стенда Московской области смогли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам региона, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали ЦУР и «Добродел», научиться управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь. К тому же, в рамках акции «Доброе дело» посетители стенда написали более 1,2 тысяч писем со словами поддержки российским военным, которые несут службу на полях специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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#вднх
#сергей кириенко
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