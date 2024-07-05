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В Севастополе попрощались с погибшей при ударах ВСУ педагогом Людмилой Хариной

05 июля 2024, 21:58
Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

С погибшей от ударов со стороны ВСУ педагогом детсада Людмилой Хариной попрощались в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
«Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей. На ее страничке в социальных сетях рабочие фотографии и подписи: «Мои самые лучшие и любимые детки», — написал чиновник.

Он отметил, что погибшая пыталась передать каждому ребенку частичку доброты и искренности. Также Развозжаев добавил, что женщина получила второе место во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2024».


Губернатор заключил, что Харина была гордостью региона, молодой заботливой и внимательной женщиной и настоящим профессионалом.

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Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году
05 июля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник проверил ход капремонта Мытищинской гимназии №17. Работы стартовали в этом году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В здании обновят системы вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации. В подвале, где наблюдалось подтопление, заменят коммуникации. Всё необходимое уже закуплено и доставлено на объект.
«Сейчас на 70% уложен первый слой кровли, начаты работы в санузлах. К началу учебного года деревянные окна в гимназии заменят на современные оконные блоки. Также будут обновлены фасад и входная группа. Чтобы не нарушать учебный процесс, капремонт будет проходить в два этапа и завершится в 2025 году», – говорится в сообщении.
Гимназия №17 – одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета. В прошлом году оно отметило 60-летний юбилей. Среди выпускников – победители и призёры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года гимназия вошла в топ-75, став получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.

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#гимназия
#подмосковье
#московская область
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В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации
05 июля 2024, 21:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В июле начнутся строительно-монтажные работы почти в 50 населённых пунктах Подмосковья по программе социальной газификации. Газопроводы будут ведены в эксплуатацию в декабре, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Эти населённые пункты расположены в городских округах Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Истра, Клин, Красногорск, Лосино-Петровский, Мытищи, Серпухов, Солнечногорск и других. Кроме того, в этом месяце в 18 городах и сёлах Подмосковья будут завершены начатые ранее работы», – говорится в сообщении.
Полный список этих населённых пунктов можно найти по ссылке.

С начала года в Подмосковье построили 60 км новых газопроводов, что позволило обеспечить газом более 25 тысяч человек.

В пресс-службе напомнили, что с апреля программа «Социальная газификация» была распространена и на дома в садоводческих товариществах. Смысл в том, что газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Главное – СНТ должен находиться в границах газифицированных населенных пунктов.

Жители оплачивают лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Однако важно, чтобы дом был зарегистрирован.

Заявку на подведение можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, в офисах компании, а также на региональном портале госуслуг.


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#московская область
#мособлгаз
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Участники подмосковной акции «Чистый лес» убрали 24 гектара лесных земель
05 июля 2024, 20:32

Фото: iStock / Inside Creative House

В Подмосковье проходит экологическая акция «Чистый лес». Почти каждые выходные на популярных у жителей рекреационных территориях проводятся субботники. Лесного очищают от валежника, сухостоя и бытового мусора, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Акция проводится при поддержке комитета подмосковного парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Акция ежегодная. С каждым годом мы стремимся сделать её ещё более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. На уборку вышли более 1250 человек. Мы очистили более 73 га лесных участков, убрали свыше 585 кубометров валежника и сухостоя. В этом году к акции присоединятся 26 муниципалитетов», – рассказал председатель комитета Владимир Шапкин.
Как подчеркнул депутат, площадь убранных территорий составила 24 га. В акции приняли участие около 500 человек. По словам Шапкина, уборку леса уже провели в 10 городских округах – Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне и Луховицах. Депутат призвал жителей региона принять активное участие в акции.

Ближайшие акции состоятся 6 июля в городском округах Домодедово в Ильинском участковом лесничестве возле микрорайона Южный, а также в Коломне – в Ступинском лесничестве рядом с деревней Туменское. Начало – в 10 часов.

Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь. В случае непогоды акцию могут перенести.

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#московская область
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Двери в подъездах по заявкам жителей Подмосковья ремонтировали 6,5 тысяч раз
05 июля 2024, 20:16

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье более 6,5 тыс. раз ремонтировали двери в подъездах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дверь в подъезд должна соответствовать всем требованиям по надёжности и безопасности. Один из важных элементов – дверной доводчик, который обязан быть в исправном состоянии и регулярно обслуживаться. По заявкам жителей с начала года управляющие компании Московской области отработали более 6,5 тыс. задач по ремонту дверей в местах общего пользования», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что при обнаружении неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#московская область
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Секса уже не хочется: Эксперты назвали главный признак начинающегося алкоголизма
DM: Снижение интереса к сексу может быть признаком начинающегося алкоголизма
05 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Снижение либидо и высокое давление могут быть признаками начинающегося алкоголизма. Об этом и других неочевидных симптомах рассказали эксперты The Daily Mail.
Одним из признаков развивающейся зависимости может стать гипертония. Из-за длительного употребления спиртных напитков сосуды сужаются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу, что и приводит к повышению артериального давления. Повышенное давление может привести не только к сердечному приступу или инсульту, но и к слабоумию.

Депрессия и повышенная тревожность также могут свидетельствовать о развитии алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртного может привести к проблемам со сном и дефициту витаминов, из-за чего человек будет постоянно пребывать в плохом настроении.

Одним из самых неочевидных признаков зарождающейся алкогольной зависимости эксперты DM назвали снижение либидо. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. После этого у алкоголика может начать пропадать интерес к сексу. Также вероятно развитие проблем с потенцией и менструальным циклом.

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#алкоголь
#депрессия
#алкоголизм
#секс
#болезни
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Сочно и свежо: Топ-3 рецептов из дыни
05 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/OcsanaDen

Дыня — один из любимых летних продуктов. Её сочность и аромат не оставляют равнодушным никого. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные блюда можно приготовить из дыни.

Дынный смузи с лимоном и мятой

Ингредиенты
  • Дыня — 300 г.
  • Лимон — 0,25-0,5 шт.
  • Мята — 6-10 листочков
  • Мед — 0,5-1,5 ч. ложки
  • Вино белое полусладкое (можно игристое или шампанское) — 30-50 мл.

Пошаговый рецепт
  1. Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать. То же самое сделать с лимоном.
  2. Все положить в блендер и пюрировать 10-12 минут.
  3. Добавить в смесь мед и белое вино, взбить.
  4. Разлить по емкостям и украсить лепестками мяты.

Дынная панна-котта

  • Сливки 33 % — 400 мл.
  • Дыня (мякоть) — 300 г.
  • Мед жидкий — 60 г. (3 ст. ложки)
  • Желатин — 25 г.
  • Ванилин — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт
  1. Заливаем желатин водой (90 мл) и оставляем набухать.
  2. В сотейнике прогреваем сливки с медом и ванилином. Доводим до кипения.
  3. Мякоть дыни взбиваем блендером. Добавляем в нее желатин и сливочную массу. Перемешиваем.
  4. Разливаем массу по формам и отправляем в холодильник на 1 час.

​Фото: iStock/dashu83

Дынный мусс

Ингредиенты
  • Дыня — 500 г.
  • Сахар — 2-3 ст. ложки
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • Желатин — 20 г.
  • Вода — 0,5-0,75 стакана
  • Лимонная кислота

Пошаговый рецепт
  1. Желатин растворить в воде и поставить в миску с горячей водой.
  2. Дыню очистить, нарезать кусочками, взбить блендером.
  3. Добавить ванилин, лимонную кислоту и сахар.
  4. Влить в полученное желатин и взбить миксером (примерно 10 минут) .
  5. Перелить смесь в форму и отправить в холодильник на 2-3 часа.

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#напитки
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На Дарью Трепову* подали в суд за коммунальные долги
05 июля 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к Дарье Треповой* от ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района». У неё накопилось более 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги.
Ранее девушке по наследству от отца досталась квартира на Артиллерийской улице в Пушкине, передаёт телеграм-канал SHOT. Коммунальные услуги за это жилище никто не оплачивал более десяти лет. У квартиры есть и другие владельцы, но их истец найти не может. С Дарьи Треповой* просят взыскать 174 тысячи рублей — сумму долга и госпошлины.

Общая сумма гражданских исков к Треповой* составляет более 24,7 миллиона рублей. В настоящее время она отбывает 27-летний срок заключения за устроенный ею террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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*внесена в список террористов и экстремистов
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#долги
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#теракт
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Отсутствие ремней безопасности на подмосковных дорогах фиксируют 600 комплексов
05 июля 2024, 18:37

Фото: iStock / itsarasak thithuekthak

На дорогах Подмосковья работают около 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых, «Азимут 4», имеют возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
В ведомстве пояснили, что автоматическая фиксация непристёгнутого ремня направлена на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. Нейросеть комплексов фотовидеофиксации Московской области обучена «видеть» зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.
«Если ремень пристегнут, то нейросеть совершенно точно это «увидит». После нейросети это ещё раз проверяют сотрудники. Штраф за подобное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей. За полгода в Московской области зафиксировали более 328 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что во втором квартале число случаев с непристёгнутыми ремнями в регионе увеличилось в 3,5 раза.
«Если в январе-марте было зафиксировано более 70 тыс. случаев, то в апреле-июне – почти 257 тыс. Чаще всего не пристёгивались в июне – более 97 тысяч раз», – пояснили в ведомстве.
Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях автомобилей на 45-50% и на 25% – для пассажиров на задних сидениях.

Минтранс Подмосковья призывает ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристёгиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.

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На конференции в Красногорске обсудили развитие цифровизации в стройнадзоре
05 июля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Доме правительства Московской области прошла Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». На мероприятие собрались более 300 специалистов, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Среди участников были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В ходе заседания и тематических сессий они обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и властью, задачи и перспективы цифрового развития в сфере строительства.
«Эта конференция позволила увидеть опыт конкретного региона, изучить и тиражировать его. Московская область – лидер в цифровой трансформации. Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», – отметил на пленарном заседании замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.
Эксперты строительной отрасли обсудили применение инструментов сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл – экосистему АИС ЦСС. В неё интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства – от этапа проектирования до постановки на кадастровый учет.
«Внедрение АИС ЦСС позволяет менеджеру Центра содействия строительству получить за заявителя любую из 57 услуг. А дорожные карты реализации формируются индивидуально под каждый проект с использованием искусственного интеллекта. От предпринимателя требуются только идея и желание построить объект на территории Подмосковья, а всю документарную работу можно делегировать ЦСС», – пояснил Гарибян.
Сегодня на сопровождении ЦСС – 4,5 тыс. проектов.
«Московская область не случайно выбрана площадкой для проведения «Строительного навигатора». Именно Главгосстройнадзор Подмосковья является пионером в цифровизации, и разработанные им продукты не имеют аналогов. Планируем использовать опыт Московской области как ИТ-донора для других регионов, чтобы распространять практики Главгосстройнадзора и внедрять их в других субъектах Федерации», – отметил президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.
Конференция проводилась по инициативе Главгосстройнадзора Московской области и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования при поддержке Минстроя России и правительства Московской области.

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