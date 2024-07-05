В Севастополе попрощались с погибшей при ударах ВСУ педагогом Людмилой Хариной

Фото: istockphoto/Marat Musabirov
С погибшей от ударов со стороны ВСУ педагогом детсада Людмилой Хариной попрощались в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
«Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей. На ее страничке в социальных сетях рабочие фотографии и подписи: «Мои самые лучшие и любимые детки», — написал чиновник.
Он отметил, что погибшая пыталась передать каждому ребенку частичку доброты и искренности. Также Развозжаев добавил, что женщина получила второе место во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2024».
Губернатор заключил, что Харина была гордостью региона, молодой заботливой и внимательной женщиной и настоящим профессионалом.
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Никита Кротов