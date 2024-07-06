В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики

История





Когда к власти пришёл император Валериан, в Римской империи начались гонения на христиан. Святую Агриппину, как и многих других христиан, предали суду и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить её отречься от Иисуса.





Несмотря на то, что её заковали в цепи, ангел освободил её. Агриппина осталась твёрдой в своих убеждениях и, не выдержав мучений, скончалась.





Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно забрали тело святой мученицы и перевезли его на Сицилию. У мощей святой совершалось множество исцелений. Примерно в XI веке мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

Традиции

Фото: istockphoto / Vitalii Petrushenko





Что можно делать в День Аграфены Купальницы





В этот день люди дарят друг другу милые подарки. Вечером можно устроить посиделки с друзьями, даже во время Апостолова поста, но с постными угощениями.





Кроме того, в этот день можно посеять репу.

Фото: istockphoto / Dawid Kalisinski Photography

Что запрещено делать 6 июля

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов





В этот день запрещалось проводить время в одиночестве и покое, потому что нечистая сила могла околдовать и унести душу в свой мир, оставив только тело на земле.





Беременным, старикам и маленьким детям категорически запрещалось подходить к воде, потому что Водяной и русалки могли утопить. Женщинам нельзя было купаться в одежде, чтобы не привлечь кожные болезни.





Также запрещается подбирать найденные на улице деньги, продавать вещи или дарить их. Вместе с вещью можно было забрать все несчастья другого человека. Нельзя ничего никому одалживать и брать в долг, чтобы не передать в чужие руки своё счастье и благополучие.





Под запретом также любые риски, ставки и обещания, потому что они могли принести только неудачу.

Приметы