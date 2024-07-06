В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики

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Российское правительство разработает критерии излишнего использования иностранной лексики в русском языке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина РФ.
В разработке документа будут участвовать Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Министерство культуры Российской Федерации.
Эти нормы должны быть разработаны в первом квартале 2025 года, а затем докладом представлены в правительство РФ.
Отмечается, что выработанные критерии должны способствовать защите от внешнего информационно-психологического воздействия, которое разрушает традиционные российские ценности. Также планируется бороться с излишеством иностранной лексики в рекламе.
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Эти нормы должны быть разработаны в первом квартале 2025 года, а затем докладом представлены в правительство РФ.
Отмечается, что выработанные критерии должны способствовать защите от внешнего информационно-психологического воздействия, которое разрушает традиционные российские ценности. Также планируется бороться с излишеством иностранной лексики в рекламе.
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Евгения Парфентьева