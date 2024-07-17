На подмосковные инфраструктурные площадки привлечено 750 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Суммарный объём средств, привлечённых на инфраструктурные площадки Подмосковья, превысил 750 млрд рублей.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред подчеркнула, что это лишь промежуточный итог, так как инвестиционный блок подмосковного правительства постоянно привлекает новых резидентов на инфраструктурные площадки.
Найти свободные локации для размещения бизнеса в Московской области можно на инвестиционной карте региона.
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«В Московской области создана самая обширная индустриальная инфраструктура в России. Сегодня в Подмосковье работает более 90 индустриальных площадок для развития предприятий. Это пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков. На этих площадках работают более 2,3 тыс. резидентов. Объём инвестиций, которые уже вложены предприятиями, превышает 750 млрд рублей, а общий объём заявленных инвестиций – более 960 млрд», – рассказала Зиновьева.
Зампред подчеркнула, что это лишь промежуточный итог, так как инвестиционный блок подмосковного правительства постоянно привлекает новых резидентов на инфраструктурные площадки.
Найти свободные локации для размещения бизнеса в Московской области можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская