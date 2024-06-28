В автобусный парк Пушкинского округа поступили новые ЛиАЗы

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Четыре новых автобуса марки ЛиАЗ поступили в филиал компании «Мострансавто» Пушкинского городского округа, они выйдут на маршрут №316 «Ивантеевка (мкрн Детская) – Москва (автостанция ВДНХ)», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ключи от автобусов водителям вручили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и директор по внешним коммуникациям «Мострансавто» Елена Ковалева.
Новые автобусы вмещают по 101 пассажиру, кроме того, там есть специально оборудованные места для инвалидных колясок. Машины также оснащены механическими пандусами.
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«Мы знаем, что общественный транспорт востребован у населения. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва жители нашего округа получают возможность передвигаться на современных и комфортных автобусах», — отметил Максим Красноцветов.
Новые автобусы вмещают по 101 пассажиру, кроме того, там есть специально оборудованные места для инвалидных колясок. Машины также оснащены механическими пандусами.
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Лев Каштанов