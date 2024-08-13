На подмосковные маршруты вышло 350 новых автобусов

Фото: пресс-служба правительства МО
350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба правительства региона.
«Для нас имеет особое значение всё, что касается надёжности и удобства пассажирских перевозок. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто». Сейчас в автопарк нашего основного перевозчика поступило 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью», — сказал Андрей Воробьёв.Он также напомнил, что в минувшем году в подмосковные округа было поставлено 1,3 тыс. новых автобусов большого и среднего класса, и добавил, что до конца лета в муниципалитеты Московской области поставят ещё более 100 автобусов.
Отмечается, что новые автобусы в первую очередь направляются на маршруты с большим потоком пассажиров и туда, где требуется заменить старые машины на современные.
Новые автобусы оборудованы системами климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, в салоне есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а для маломобильных пассажиров выделено специальное место под инвалидную коляску и есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку.
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Лев Каштанов