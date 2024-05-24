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На подмосковных дорогах установили 18 км тросовых ограждений

24 мая 2024, 11:58
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подмосковье установили 18 км тросовых ограждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка тросовых ограждений проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Дорожники уже выполнили 90% от запланированного объёма работ по установке тросовых ограждений. Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят ещё более 2 км тросовых ограждений», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.



Ограждения появились в городских округах Лобня, Сергиев Посад, Раменское и Коломна.

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Умерла собака из знаменитого мема Доге
Собака по кличке Кабосу умерла в возрасте 18,5 года
24 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Anastasiia Cherniavskaia

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, известная как героиня знаменитого мема «Доге», умерла в возрасте 18,5 лет в Японии, сообщила её хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.
По словам Сато, Кабосу ушла из жизни утром в пятницу, 24 мая. Хозяйка отметила, что ночью с питомцем не происходило ничего необычного.

Ацуко Сато также объявила о прощании с Кабосу, которое состоится 26 мая в японском городе Нарита.

«Огромное спасибо всем за поддержку! Я искренне ценю вас», — написала Сато.
В 2017 году в соцсети X (бывшая Twitter) распространялся слух о смерти Кабосу. Однако тогда хозяйка опровергла эту информацию.

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Кинологи рассказали, какие пять вещей может чувствовать собака
Кинолог Голубев: собаки выявляют болезни и предупреждают об изменении погоды
24 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/brunorbs

Собаки давно доказали, что способны справляться с некоторыми задачами порой эффективнее, чем технические средства. Многие животные умеют улавливать изменения в организме человека, именно поэтому собаки используются как помощники при обнаружении некоторых заболеваний. Их чувствительность обусловлена способностью остро видеть, обонять, слышать и осязать.
Про то, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний», — уточнил эксперт.

Эмоции человека

Собаки умеют улавливать человеческие эмоции. Они считывают состояние хозяина и даже могут подстраиваться под него. Печаль, гнев, тревога, стресс – все это вызывает физиологические реакции в организме человека. Например, если человек злится, у него изменяется голос, он может активно жестикулировать. Питомец считывает положение тела, слышит голос и даже чувствует запах такого человека. Именно поэтому советуют сохранять спокойствие в ситуации, когда собака начинает нервничать, например, на приеме у ветеринарного врача.

Болезнь

Специально обученные собаки способны выявить по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания. Во время пандемии в некоторых аэропортах собак привлекали к поиску людей, болеющих коронавирусной инфекцией.

Погодные изменения

Наверняка, каждый хотя бы раз слышал, как питомец спас семью или человека, предупредив об урагане, наводнении или разбудив во время чрезвычайной ситуации. В момент перемены погоды собака может вести себя беспокойно, выть или лаять, прижимать уши и пытаться найти безопасное место. Перед землетрясением питомец может даже обратиться в бегство, чтобы найти укрытие. Дело в том, что собака чувствует вибрацию в земле раньше, чем она начинает усиливаться.

Алкоголь

Собака может понять, что человек находится в алкогольном опьянении (даже легком). Они улавливают не только запах, но и считывают движения тела, слышат голос и наблюдают за поведением человека. Это будет тревожить собаку, потому что из-за воздействия алкоголя человек может раскоординировано двигаться, громко говорить, делать резкие движения.

Беременность

Точных доказательств, что собаки могут чувствовать беременность нет, но некоторые питомцы меняют свое поведение, когда его хозяйка ждет ребенка. Это может происходить из-за того, что в процессе беременности меняется гормональный фон, вполне вероятно, что питомцы чувствуют это по запаху.

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Эксперты «Авито Работы» выяснили, сколько процентов молодежи ищут подработку
Эксперты «Авито Работы»: молодежь на работу могут брать без опыта
24 мая 2024, 11:04

Фото: iStock/nortonrsx

Недавно проведенное исследование «Авито Работы» показало, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно.
В связи с этим сервис «Авито Работа» создал раздел для молодежи, где есть большой выбор вакансий для новых соискателей от 16 до 24 лет. Теперь на платформе можно найти подходящую работу или подработку тем, у кого еще нет опыта, чтобы получать достойный доход и быть независимым.

Аналитики «Авито Работа» в беседе с «Радио 1» рассказали, что новый раздел «для студентов» предлагает вакансии как на неполный рабочий день, так и варианты для работы в сменном графике, также имеются предложения в виде подработок с ежедневными выплатами.

По словам специалистов, в дополнение к этому на платформе улучшена релевантность выдачи вакансий для молодёжи при помощи параметра «Готовы рассмотреть», который помогает юному соискателю понять, готов ли наниматель рассмотреть его резюме или нет.

«Теперь платформа автоматически ограничивает использование нерелевантных параметров. Например, если профессия требует высокой квалификации или наличия разряда, грейда, водительских прав», — объяснили эксперты.

Специалисты «Авито» отметили, что в выдачу вакансий для молодых специалистов не будут включены предложения с вахтовым графиком, полным рабочим днем и с требованием опыта работы от 1 года и выше.

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Глава округа Семенов провел встречу с семьями погибших участников СВО
24 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьями погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая.

«В России 2024 год объявлен Годом семьи, а семья и Родина — две главные опоры для человека, ради которых совершаются достойные поступки. Мы гордимся нашими ребятами. Всех их объединяет одно — любовь к своей Родине. Ваши родные отдали жизнь за страну, за каждого из нас. Наша задача — сохранить память о них, память в семье, в обществе, там, где они жили», — подчеркнул глава Денис Семенов.

По окончанию встречи все присутствующие приняли решение установить интерактивные стенды с информацией о погибших земляках, участниках СВО в Павловском Посаде и Электрогорске.

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#павловский посад
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В Павловском Посаде первый замглавы провел пеший обход центральных улиц
24 мая 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Обход был проведен по просьбам жителей, которые в рамках личных встреч рассказали о волнующих их вопросах.

«По адресу улица Тихонова, дом 86/16 к нему обратились жильцы с проблемой подтопления придомовой территории. Источником подтопления, по словам жителей, является зоомагазин, расположенный на цокольном этаже дома. С руководством магазина будет проведена беседа и рассмотрены варианты устранения нарушения», — подчеркнул замглавы.

По вопросу ремонта балконов и кровли в начале июня подрядчик проведет техническое обследование. О работе кафе, которое находится на первом этаже дома вопрос будет отработан совместно с торговым отделом и коллегами из Роспотребнадзора.

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Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова
«Ъ»: суд рассмотрит просьбу защиты об освобождении генерала Попова
24 мая 2024, 10:21

Фото: Минобороны РФ

Органы следствия и сторона защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
24 мая жалоба адвоката Попова будет рассмотрена окружным военным судом.

Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины.

Попов не признает свою вину и обжалует свое заключение в СИЗО.

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#минобороны
#рф
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Многоуровневый паркинг строят в жилом комплексе «Радость»
24 мая 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Радость» построят многоуровневый паркинг на 355 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Радость» расположен в городском округе Солнечногорск.

«Общая площадь многоуровневого надземного паркинга с постом мойки АТС на 355 машино-мест составит более 13,5 тыс. кв. метров. Он будет расположен за домами—вне двора. Территория рядом с паркингом будет благоустроена. Жилой комплекс «Радость расположен в деревне Радумля Солнечногорского округа, рядом с ЦКАД, в 28 км от МКАД по Ленинградскому шоссе», — поделились в пресс-службе.

Также в пешей доступности от комплекса находится железнодорожная станция Поварово-2. Помимо паркинга в ЖК предусмотрен детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.

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Бывшему командующему 58-й армией ВС России предъявлено обвинение
Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову предъявлено обвинение
24 мая 2024, 09:46

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова правозащитника.
Адвокат отметил, что Попов свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов причастен к хищению металлопроката. Стоимость ущерба превышает 130 миллионов рублей. Следователи установили, что более 1700 тонн изделий предназначались для нужд СВО. В настоящее время следствие по делу продолжается. Предварительно, к краже в особо крупном размере также может быть причастен предприниматель из Краснодара, чье имя не разглашается.

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#мошенничество
#сво
#минобороны
#рф
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Принадлежавший арестованному замминистра обороны Иванову внедорожник сняли с продажи
РИА Новости: Chevrolet Suburban замминистра обороны Иванова сняли с продажи
24 мая 2024, 09:41

Фото: РИА Новости

Внедорожник Chevrolet Suburban, который ранее принадлежал замглавы Минобороны Тимуру Иванову и затем переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в прошлом году автомобиль переоформляли, но недавно он попал в аварию и был продан. Согласно информации источника, машину планировали перепродать за два с половиной миллиона рублей, однако в настоящий момент ее сняли с продажи по неизвестной причине.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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