На подмосковных дорогах установили 18 км тросовых ограждений

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье установили 18 км тросовых ограждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка тросовых ограждений проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ограждения появились в городских округах Лобня, Сергиев Посад, Раменское и Коломна.
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«Дорожники уже выполнили 90% от запланированного объёма работ по установке тросовых ограждений. Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят ещё более 2 км тросовых ограждений», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ограждения появились в городских округах Лобня, Сергиев Посад, Раменское и Коломна.
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Мира Полтева