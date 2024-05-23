В Подмосковья отремонтируют 34 искусственных сооружения на дорогах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На федеральных трассах Подмосковья отремонтируют 34 искусственных сооружения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На мостах, путепроводах и водопропускных трубах проведут ремонт и планово-предупредительные работы.
Полный список ремонтируемых искусственных сооружений можно найти на интерактивной карте Подмосковья. Все работы будут завершены в четвертом квартале текущего года.
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«В настоящее время дорожники приступили к работам на трассе М-5 «Урал» на мостах через реки Чёрную и Воблю 128-й и 133-й км в Луховицах. Здесь специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят деформационные швы, отремонтируют пролётные строения, обновят барьерное и перильное ограждения», — поделились в пресс-службе.
Полный список ремонтируемых искусственных сооружений можно найти на интерактивной карте Подмосковья. Все работы будут завершены в четвертом квартале текущего года.
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Мира Полтева