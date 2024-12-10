На участке трассы М-7 «Волга» в Богородском округе 25 декабря перекроют проезд

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение транспорта временно перекроют на 40-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Богородском округе в ночь на 25 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Движение будет перекрыто не более чем на 25 минут в период между часом ночи и четырьмя часами утра 25 декабря в связи с проведением монтажных работ», — отмечается в сообщении.Объехать перекрытый участок можно будет через рабочий посёлок Монино, село Балабаново и рабочий посёлок Обухово по Новинскому и Монинскому шоссе.
Водителям приносят извинения за временные неудобства и просят планировать маршрут с учётом ограничений или переждать перекрытие на месте.
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