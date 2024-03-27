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В Дубне стартовала масштабная весенняя уборка

27 марта 2024, 14:53
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики Дубны переоборудовали уборочную технику к летнему сезону. Теперь комбинированные машины и трактора готовы приводить улицы города в порядок после зимы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
С прошлой недели на дороги Дубны вышел и «Чистодор». Это мощная подметально-уборочная машина, которая орошает поверхность дорог, собирает и загружает смёт в кузов самосвала.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна


«Поставил задачу усилить работу. С середины недели коммунальные службы начнут масштабную уборку города от песка, грязи и мусора, скопившегося за зимние месяцы», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Как отметили в администрации, коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, тщательно убирают дорожки, чтобы жителям было комфортно гулять в любимых местах отдыха.

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#московская область
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Кузнецова: Необходимо защитить детей от призывов к экстремизму в интернете
27 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова провела встречу с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, в рамках которой они обсудили разработку механизмов по защите детей от призывов к экстремизму и терроризму в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале Кузнецовой.
Отмечается, что в общеобразовательных организациях специалисты уже провели разъяснительную работу с несовершеннолетними. По словам Кузнецовой, такие беседы крайне важны, особенно для подростков, ведь они могут спасти жизнь.

Кузнецова отметила, что нельзя допустить распространение преступного контента, поскольку это прямая угроза для всех людей. Вице-спикер Госдумы также призвала всех ​сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов нашли школьницу, которая рассылала сообщения о терактах. Девочка-подросток принесла свои извинения и пообещала, что никогда не будет повторять такую ошибку.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#образование
#госдума
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Подмосковным охотникам напомнили правила добычи водоплавающей и боровой дичи
27 марта 2024, 15:28

Фото: iStock/SteveOehlenschlager

Сезон охоты на водоплавающих птиц начался в Московской области 20 марта, добывать можно селезней крякв, других уток и гусей, позже откроется охота на тетеревов, вальдшнепов и глухарей. При этом важно помнить о правилах и ограничениях, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В частности, охотиться на селезней из искусственного укрытия с использованием живых подсадных уток разрешено на всех охотничьих угодьях региона в период с 20 марта по 10 мая. При этом добыть можно не более пяти селезней утки-кряквы и пяти селезней других видов», — говорится в сообщении.
Охота на селезней без подсадных уток, а также на токующих глухарей и тетеревов разрешена в южной части Подмосковья с 13 по 22 апреля, а в северной — с 20 по 29 апреля. За сезон можно добыть не более пяти гусей, трёх вальдшнепов и по одному глухарю и тетереву.

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#птицы
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В Озёрах на время паводка развели мост через Оку
27 марта 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В районе города Озёры на время паводка развели наплавной мост через реку Оку, расположенный на 83-м км дороги «Озёры – Кашира». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Движение транспорта организовано по схеме объезда через Ступино и Каширу. Автобусы пяти маршрутов ходят от моста со всеми остановками. Это автобусы №36 «Озёры – Кашира», №37 «Озёры – Редькино – Сеньково», №43 «Озёры – Зарайск», №49 «Озёры – Сосновка» и №53 «Озёры – Фроловское».

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Когда движение льда по реке завершится, и появится возможность переправлять пассажиров с берега на берег катером, начнёт курсировать автобус со специальной табличкой «Озёры – Мост»ю. Он будет подвозить жителей от автостанции к переправе с интервалом от 30 до 50 минут», – пояснили в министерстве.
Там пообещали проинформировать о восстановлении движения, когда уровень воды в реке нормализуется. Жителей попросили быть внимательнее и учитывать все изменения.

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«Полезно и взрослым»: Руководитель проекта рассказала о целях «Урока цифры»
Руководитель проекта Фаранчук: «Урок цифры» привлекает детей в IT-сферу
27 марта 2024, 15:25

Фото: istock / monkeybusinessimages

Во всех российских школах до 31 марта будет проходить «Урок цифры». Участники смогут познакомиться с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, а также узнают о навыках и умениях, которые требуются специалистам в этой сфере.
Заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Фаранчук в эфире «Радио 1» подробно рассказала, как утроен урок и в чём чего цель.

«Урок Цифры» является всероссийским образовательным проектом в сфере информационных технологий для школьников с 1 по 11 класс. Он был создан в 2018 году по инициативе АНО «Цифровая экономика».

Он реализуется в партнерстве с ключевыми отечественными IT-компаниями, среди которых Яндекс, 1С, Госкорпорация «Росатом», ВК, Лаборатория Касперского, Сбер. В 2014 году к проекту также присоединилась компания «Азонтех», пояснила Фаранчук.
«Современным школьникам важно давать актуальные и востребованные знания, которые будут полезны им в будущем. И, конечно же, урок цифры является ярким примером такой инициативы. Я хочу отметить, что с 2018 года тренажеры урока и видеолекции были пройдены более чем 85 миллионов раз», — рассказала руководитель проекта.
Школьники по всей стране могут освоить современные технологии и примерять на себе различные цифровые профессии в простом, доступном, интерактивном формате. Для педагогов урок «Цифры» — это отличный инструмент, чтобы разнообразить школьную программу, стать настоящим проводником для учеников в мир IT-технологий.

Основной целью этих уроков является профориентация детей в сфере информационных технологий. По данным Минцифры России, дефицит айти-кадров в России до сих пор составляет миллион человек.

«Всем отраслям экономики нужны высококлассные айти-специалисты, поэтому главной целью является вовлечение школьников с феру информационных технологий, так как важно как можно быстрее заинтересовать ребят этой сферой для выстраивания их дальнейшего вектора развития, обучения в этом направлении», — пояснила Фаранчук.
Урок адаптирован под учеников с первого по 11 класс. Материалы делятся на три возрастные категории — младшая, средняя и старшая школа. Любой ученик в любом возрасте может воспользоваться материалами и тренажерами проекта.

«Урок Цифры» проходит 6-7 раз в год в зависимости от количества уроков, которые подготавливают партнеры. Каждый урок проводится в формате акции и длится примерно 3-4 недели. Количество прохождений уроков одним школьником не ограничено. Все уроки за все время собраны на сайте урокцифры.рф, поэтому можно в любое время обратиться уже к прошедшим урокам.

Фаранчук рассказала, что такая практика применяется многими учениками и уроки за предыдущие годы также пользуются спросом среди школьников.

«Так как «Урок Цифры» является просветительским профориентационным проектом, в первую очередь школьники по итогам прохождения урока получают знания о той или иной профессии в сфере информационных технологий, о тех инструментах, о технологиях, которые применяют специалисты в данной сфере деятельности. Они смогут понять для себя, насколько интересна эта профессия в будущем», — пояснила она.
Принять участие в уроке могут и взрослые. Проект является открытым, бесплатным и доступным для любого желающего. Не секрет, что современный мир технологий очень быстро меняется, развивается. И чтобы быть в айти-тренде, можно, конечно же, ознакомиться с материалами, отметила руководитель проекта.

Родителям будет полено проходить урок вместе с детьми, чтобы понимать интерес ребенка и наблюдать за его дальнейшим развитием. Помимо этого, многие педагоги даже рекомендуют его проходить в качестве домашнего задания.

«Мы с радостью приглашаем всех желающих принять участие во всероссийском проекте «Урок цифры». Сейчас идет финальная неделя урока от фирмы 1С по технологиям тестирования. И, конечно же, отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов и школьников Московской области за действительно такой неподдельный интерес к проекту и участие в нем», — заявила Фаранчук.
В целом урок цифры заключает учебный год, что делает его более познавательным и интересным, подытожила собеседник «Радио 1».

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Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордно тёплое начало апреля в Москве
27 марта 2024, 15:12

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
«В первый день апреля в городе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Дневная температура достигнет 15-18°C. Не исключено, что температура воздуха в этот день приблизится к рекордным значениям», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Она добавила, что первые несколько дней температура будет достаточно высокой.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также заявлял о потеплении в столице.

«Потепление в Москве будет в конце недели и в первые три дня апреля. Весна решила ускориться. Температура в столице в последние дни марта поднимется до 15 °С, а в начале апреля 17-18 °С. Завтра пройдёт небольшой дождь», — отметил в беседе с RT Шувалов.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что март 2024 года в Москве может стать самым сухим мартом в 21 веке.

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#солнце
#температура
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#москва
#прогноз погоды
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Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом
27 марта 2024, 15:04

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Народный артист России Юрий Назаров отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что Назаров поддержал данную инициативу. По его мнению, признать Пугачеву иноагентом следовало гораздо раньше.

Актер отметил, что примадонна принимала участие в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, который был организован исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на фестиваль была направлена на Украину. Назаров подчеркнул, что такой поступок полностью характеризует Пугачеву как личность.

Напомним, певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. Об этом сообщил глава ФПБК Виталий Бородин. Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру.

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#суд
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#адвокат
#генпрокуратура
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Мурашко: к выписке из больниц готовятся 23 пострадавших в «Крокусе»
27 марта 2024, 14:59

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 23 пациента, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», готовятся к выписке из больниц.
Отмечается, что в данный момент они завершают стационарное лечение.

Согласно оперативным данным, предоставленным министром, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших в теракте. Пациент поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии.

По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек, пострадали – 182. В настоящее время в больницах остаются 83 пострадавших.

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Поблагодарившая террористов нижегородка являлась стипендиатом главы города
27 марта 2024, 14:59

Фото: iStock/metamorworks

Девушка из Нижнего Новгорода, которая в соцсети поблагодарила террористов за теракт в «Крокусе», оказалась стипендиатом главы города за выдающиеся творческие способности. Об этом говорится сюжете программы «Кстати» 16+.
Напомним, юная леди поблагодарила террористов за то, что теперь ей не нужно ехать учиться в Москву, а можно продолжать пьянствовать с друзьями в родном городе.

Позже выяснилось, что всего месяц назад девушку торжественно чествовали в мэрии «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства в 2023 году». Также она является обладателем именной стипендии администрации Нижнего Новгорода.

Родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Сама же девушка извинилась за свои слова, объяснив, что имела ввиду другое, но не смогла найти более подходящих слов.

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#теракт
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Милонов предложил возродить тимуровское движение в России
27 марта 2024, 14:45

Фото: istockphoto.com/Motortion

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой частично реставрировать и внедрить среди молодёжи России тимуровское движение.
По его мнению, это укрепит патриотические ценности в молодёжной среде.

«Прошу рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним», — приводит RT текст обращения парламентария на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого сообщалось, что в Москве состоится международный детский футбольный турнир «Под флагом добра». Мероприятие пройдёт 31 марта на стадионе «Сапсан Арена».

«В турнире примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Москвы и области», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента спорта столицы.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России».

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