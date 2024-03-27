В Дубне стартовала масштабная весенняя уборка

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Коммунальщики Дубны переоборудовали уборочную технику к летнему сезону. Теперь комбинированные машины и трактора готовы приводить улицы города в порядок после зимы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
С прошлой недели на дороги Дубны вышел и «Чистодор». Это мощная подметально-уборочная машина, которая орошает поверхность дорог, собирает и загружает смёт в кузов самосвала.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
«Поставил задачу усилить работу. С середины недели коммунальные службы начнут масштабную уборку города от песка, грязи и мусора, скопившегося за зимние месяцы», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.Как отметили в администрации, коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, тщательно убирают дорожки, чтобы жителям было комфортно гулять в любимых местах отдыха.
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Лора Луганская