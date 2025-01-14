На подмосковных «Госуслугах» запустили онлайн-помощника по строительству дома

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Электронный сервис «Построй свой дом» заработал на портале госуслуг Московской области, он даёт пользователям пошаговую инструкцию по действиям, которые нужно предпринять для возведения жилья, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Новый сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству. Сервис будет сопровождать человека от зарождения идеи стройки до переезда в свой дом», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Сервис разместили на главной странице областного портала госуслуг. Для того, чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться и заполнить анкету: вопросы в ней касаются наличия участка, проекта дома, подрядчика и пр. После отправки анкеты система отправит пользователю пошаговый план действий со ссылками на соответствующие услуги.
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