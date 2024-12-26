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В Подмосковье открылся приём онлайн-заявок на наладку газового оборудования

Фото: istockphoto.com/simpson33

Фото: istockphoto.com/simpson33

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Подать заявку на наладку газового оборудования жители Подмосковья теперь могут в электронном виде: этот сервис заработал на областном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.


«Работа по оцифровке различных услуг ведётся в регионе непрерывно. Например, теперь в онлайн-режиме можно подать заявку на заключение договора и проведение наладочных работ газового оборудования. Для этого нужен только доступ к личному кабинету на региональном портале и несколько минут свободного времени», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для подачи заявки на наладку газового оборудования пользователь областного портала госуслуг должен заполнить онлайн-форму, приложить паспорт на оборудование и подтверждение собственности. Проект договора должен потупить в личный кабинет в течение шести рабочих дней, а подписать договор можно будет на месте проведения работ или в офисе газовой компании.

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#подмосковье
#оборудование
Загруженность дорог Московской области утром 26 декабря достигла четыре балла
26 декабря 2024, 10:03

Утром 26 декабря загруженность дорог в Московской области составила 4 балла. По данным Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на региональных дорогах находилось около 867 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением наблюдались в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#пробки
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Министр образования Подмосковья лично поздравила победителей конкурса «Большая перемена»
26 декабря 2024, 09:48

Фото: Министерство образования Московской области

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес встретилась с победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». На встрече она поздравила учащихся, ставших призёрами и победителями в разных номинациях, сообщает Министерство образования Московской области.
«Большая перемена» — крупный Всероссийский проект, который за пять лет привлек к участию свыше 5 миллионов человек. В 2024 году в конкурсе приняли участие более 218 тысяч человек, включая школьников с 5-го по 10-й класс, студентов колледжей и техникумов, а также педагогов-наставников.

Победители получили денежные награды, которые можно использовать для обучения или реализации собственных инициатив. Кроме того, участникам предоставляются дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Фото: Министерство образования Московской области
«В этом году учащиеся Подмосковья продемонстрировали отличные результаты, а конкурс продолжает привлекать внимание молодых людей, которые стремятся развиваться в различных сферах, таких как наука, творчество, экология, предпринимательство. Подмосковные школьники подтвердили высокий уровень образования в регионе», — отметила Пильдес.
На встрече свои проекты представили учащиеся из разных школ Московской области: Мирослава Волкова из школы № 16 в Электростали, Ярослав Меркулов из Новобытовской школы в Чехове, Екатерина Власова из школы № 2 в Ступино и Виктория Миронова из школы № 12.

Проекты участников охватывали разные темы. Среди них — изучение чувашской культуры, продвижение здорового образа жизни и создание анимационного сериала об активистах из «Движения первых».

После беседы с победителями конкурса «Большая перемена» министр образования Московской области Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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Рождество Христово – 2025 в России: история, традиции, идеи подарков, колядки
26 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/Zeffss1

7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. Согласно преданию, в этот день родился Спаситель мира — Иисус Христос. В материале «Радио 1» читайте об истории, традициях и символах Рождества Христова.

Когда отмечается Рождество Христово в России и в мире


Рождество Христово — один из самых значимых христианских праздников, который отмечается 7 января по юлианскому календарю (25 декабря по григорианскому). В 2025 году этот день станет особенно важным для миллионов верующих. В России Рождество является государственным праздником, и многие люди отмечают его в кругу семьи, соблюдая традиции и обряды.

В большинстве стран Западной Европы и Америки Рождество отмечается 25 декабря. Это различие в датах связано с использованием разных календарей: юлианского и григорианского.

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История Рождества Христова


История Рождества Христова уходит корнями в первые века нашей эры. Согласно Библии, Иисус Христос родился в Вифлееме от Девы Марии. Его рождение было предсказано пророками, и оно стало символом надежды и спасения для человечества. Празднование Рождества стало традицией в IV веке, когда христиане начали отмечать этот день как день рождения Спасителя.

С течением времени традиции празднования Рождества развивались, обогащаясь новыми обычаями и ритуалами, которые варьируются от страны к стране.

Традиции Рождества Христова


Фото: iStock/Zeffss1

Традиции Рождества Христова разнообразны и зависят от культурных особенностей разных народов. В России главными элементами празднования являются:

• Сочельник — вечер перед Рождеством, когда принято поститься и готовить особые блюда;

• Рождественская служба — участие в богослужении в церкви, где верующие собираются для молитвы и прославления рождения Христа;

• Семейные застолья — на столе должны быть 12 блюд, символизирующих 12 апостолов.


Что можно и нельзя делать на Рождество


На Рождество принято соблюдать определённые правила и обычаи:

Что можно делать:

• Участвовать в рождественской службе;

• Поздравлять близких с праздником;

• Готовить традиционные блюда и угощать гостей.

Что нельзя делать:

• Работать или заниматься тяжёлой физической работой;

• Употреблять алкоголь в больших количествах;

• Ссориться или конфликтовать с близкими.

Символы Рождества Христова


Символика Рождества Христова включает в себя множество элементов, наиболее известные из которых:

• Звезда — символ звезды Вифлеемской, которая указала путь волхвам к месту рождения Христа;

• Ёлка — символ вечной жизни и надежды;

• Подарки — символизируют дары волхвов, принесённые младенцу Иисусу.

Фото: iStock/Zeffss1

Что такое колядки


Колядки — это народные песни, которые исполняются на Рождество. Они имеют древние корни и часто содержат религиозные мотивы, рассказывая о рождении Христа и выражая радость от этого события. Колядки исполняются как профессиональными музыкантами, так и простыми людьми, создавая атмосферу праздника.


Почему колядуют на Рождество


Коляда — это не только песня, но и обряд. Колядование связано с пожеланием благополучия и счастья. Люди ходят по домам, исполняют колядки и получают за это угощения или небольшие подарки. Этот обычай способствует укреплению общинных связей и созданию праздничного настроения.


Что подарить на Рождество


Выбор подарков на Рождество может быть разнообразным. Вот несколько идей:

• Книги — хороший подарок для любителей чтения;

• Игрушки — для детей это всегда радость;

• Подарочные сертификаты — универсальный вариант для близких;

• Ручные изделия — уникальные вещи, сделанные своими руками.

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Поздравление на Рождество


Поздравления с Рождеством Христовым могут быть как традиционными, так и оригинальными. Вот несколько примеров:

«С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесёт в ваш дом мир, любовь и счастье!»;

«Счастливого Рождества! Желаю вам здоровья, радости и тепла в кругу близких!»;

«Рождество Христово — это время для радости, надежды и любви. Пусть этот праздник станет началом чего-то нового и светлого в вашей жизни!».

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ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов в дни новогодних праздников
26 декабря 2024, 09:19

Фото: пресс-служба ЦППК

Свыше 200 дополнительных поездов, включая экспрессы, выведет на маршруты Центральная пригородная пассажирская компания в период с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ЦППК.
«В указанный период назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь на 1 января и на 7 января назначены дополнительные поезда на московских центральных диаметрах, время работы МЦД продлят до 03:00. В дни новогодних каникул будут назначены также дополнительные экспрессы, курсирующие между Москвой и Владимиром, Москвой и Тулой и на ряде других направлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, также, что все поезда в столичном регионе в субботу, 28 декабря, будут следовать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, в среду, 8 января, по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию понедельника.

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#цппк
#новогодние каникулы
#поезда
#электрички
#железная дорога
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Оператор Алексинского кластера собрал более 300 килограммов «добрых крышечек»
26 декабря 2024, 09:03

Фото: istockphoto / Sner

Ученики МБОУ Гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского участвуют в проекте «Добрые крышечки». Они передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышек, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За четыре месяца они собрали 68 бутылок крышечек. Экомобиль регионального оператора Алексинского кластера доставил весь собранный объём на комплекс по переработке отходов «Нева».

Процесс преобразования крышек проходит на заводах группы компаний «ЭкоЛайн». Пластик перерабатывается в гранулы, а затем из него создаются новые изделия. Полученные средства от сбора и переработки крышек направляются в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Благодаря средствам, полученным от продажи вторсырья из переработанных пластиковых крышек, были приобретены инвалидные коляски, тренажёры, вертикализаторы и специализированные транспортные средства.

За 11 месяцев текущего года региональный оператор собрал более 300 килограммов пластиковых крышек для российского экологического и благотворительного волонтёрского проекта «Добрые крышечки».

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#ученики
#доброе дело
#акция
#экология
#переработка
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Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда
26 декабря 2024, 08:50

Фото: iStock/Anton Gaev

Операторы связи в России будут обязаны приостанавливать возврат средств с абонентских счетов и отключать связь, если поступит соответствующее требование от судов, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры. Об этом сообщают «Ведомости».
Сейчас абоненты могут свободно выводить средства со своих мобильных счетов или использовать их для онлайн-покупок, даже если на их банковские счета наложен арест. Это создает лазейки для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам пользователей и выводят деньги. Новелла, предложенная правительством, направлена на то, чтобы устранить их.

Операторы связи будут обязаны замораживать средства на счетах в случае получения официальных запросов от уполномоченных органов. Новые меры призваны повысить безопасность финансовых операций и предотвратить незаконные действия со стороны злоумышленников.

В Лобне задержали курьера телефонных мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#арест
#меры
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Россияне могут заработать на 13-й зарплате: советы эксперта
Андрианова: 13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или срочный вклад
26 декабря 2024, 07:40

Фото: istockphoto/ArtemSam

Россияне имеют возможность выгодно использовать свои 13-ю зарплату, вложив средства на накопительный счет или срочный вклад. Об этом заявила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, 13-я зарплата — это дополнительные средства, которые уже выделены из общего бюджета, их сложно будет потратить на повседневные нужды.

«Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — отметила она.

Андрианова подчеркнула, что проценты по срочным вкладам обычно выше, чем по накопительным счетам, что делает их более выгодным вариантом для хранения средств. Открытие депозита также поможет избежать спонтанных трат.

Экономист предостерегла от закрытия действующих кредитов за счет 13-й зарплаты. Важно учитывать условия кредита: если ставка низкая, то лучше продолжать выплаты по графику. Вложив средства в депозит, граждане смогут получать доход.

Кроме того, Андрианова рекомендовала рассмотреть возможность инвестирования свободных средств в образование, здоровье или развитие профессиональных навыков. Это поможет не только сохранить капитал, но и обеспечить будущее.

Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#деньги
#счёт
#рф
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Глава МЧС спрогнозировал рост природных катаклизмов в РФ из-за изменения климата
Глава МЧС Куренков: изменения климата ведут к скорому росту ЧС в РФ
26 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/CBCK-Christine

Природные катаклизмы будут становиться все более частыми, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков.
В интервью ТАСС Куренков поделился, что специалисты Росгидромета фиксируют рост опасных погодных явлений. Среди них аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ураганы, град, наводнения и засухи.

Эти явления связаны с изменением климата и могут стать причиной увеличения числа чрезвычайных ситуаций.

Куренков подчеркнул необходимость профилактических мер для предотвращения последствий природных катастроф, например, наводнений.

«С этого года стало возможным использовать извлеченный донный грунт при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Это позволит восстанавливать пропускную способность русел рек, не дожидаясь ухудшения ситуации», — заявил глава МЧС России.
Ранее «Радио 1» передавало, что российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.

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#наводнение
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Главврача Балашихи задержали по делу о многолетнем взяточничестве
Депутата горсовета и главврача Балашихи Антипова задержали по делу о взятках
26 декабря 2024, 06:06

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе силовики задержали депутата городского Совета депутатов и главного врача местной больницы Михаила Антипова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

24 декабря «Радио 1» передавало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, но сам Богданов вину свою не признает.

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