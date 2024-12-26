В Подмосковье открылся приём онлайн-заявок на наладку газового оборудования

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Подать заявку на наладку газового оборудования жители Подмосковья теперь могут в электронном виде: этот сервис заработал на областном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Работа по оцифровке различных услуг ведётся в регионе непрерывно. Например, теперь в онлайн-режиме можно подать заявку на заключение договора и проведение наладочных работ газового оборудования. Для этого нужен только доступ к личному кабинету на региональном портале и несколько минут свободного времени», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Для подачи заявки на наладку газового оборудования пользователь областного портала госуслуг должен заполнить онлайн-форму, приложить паспорт на оборудование и подтверждение собственности. Проект договора должен потупить в личный кабинет в течение шести рабочих дней, а подписать договор можно будет на месте проведения работ или в офисе газовой компании.
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Лев Каштанов