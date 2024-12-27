Подмосковный ЦУР за шесть лет работы помог решить более 11 млн проблем

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО
Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах.
Более 2 млн из них было принято в текущем году, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
По данным Министерства госуправления, самой популярной темой обращений в уходящем году стало благоустройство дворов. За 12 месяцев года соответствующие пожелания оставили более 415 тыс. раз. На втором месте оказалась дорожная тематика (порядка 300 тыс. обращений). Свыше 230 тыс. было посвящено социальной сфере, здравоохранению и образованию.
В первую пятёрку тем также регулярно входили вопросы работы общественного транспорта, отопления и водоснабжения, уборки снега.
ЦУР Подмосковья начал работу 29 декабря 2018 года. Его цель – быстрое выявление точек напряжённости в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов.
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«Жители активно участвуют в улучшении жизни региона. Каждое поступающее в ЦУР обращение свидетельствует о неравнодушии граждан и желании сделать Подмосковье ещё комфортнее. Еженедельно ЦУР обрабатывает порядка 40 тыс. обращений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики», – отметила Куртяник.
По данным Министерства госуправления, самой популярной темой обращений в уходящем году стало благоустройство дворов. За 12 месяцев года соответствующие пожелания оставили более 415 тыс. раз. На втором месте оказалась дорожная тематика (порядка 300 тыс. обращений). Свыше 230 тыс. было посвящено социальной сфере, здравоохранению и образованию.
В первую пятёрку тем также регулярно входили вопросы работы общественного транспорта, отопления и водоснабжения, уборки снега.
ЦУР Подмосковья начал работу 29 декабря 2018 года. Его цель – быстрое выявление точек напряжённости в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов.
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Лора Луганская