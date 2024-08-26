В Московской области за пять лет переработали более 2 млн тонн стекла

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные комплексы по переработке бытовых отходов переработано более 2 млн тонн стекла за пять лет, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области. Именно с 2019 года в регионе действует система раздельного сбора отходов.
В Подмосковье всё больше жителей присоединяются к процессу осознанного потребления ресурсов. Для удобства граждан в регионе работают площадки «Мегабака» и сети «ЭКОпунктов», куда можно сдать стеклянную тару, другие отходы и получить за это вознаграждение. Масштабное развитие сети фандоматов на территории области стартовало в 2021 году. Сейчас в более чем 40 городских округах региона действует порядка 670 «ЭКОпунктов», – уточнили в министерстве.Боксы для сбора стеклотары, крышечек и других отходов установлены и в продуктовых магазинах региона. Бутылки или банки там меняют на бонусы, которые потом можно применить для получения скидок от партнёров проекта.
«Не стесняйтесь узнавать у продавцов в магазине информацию о проекте. Вы не только уточните условия акций, но и продемонстрируете, что такие боксы востребованы у населения», – отметили в пресс-службе.Полный перечень отходов, которые принимают в Подмосковье на вторичную переработку, можно найти на сайте проекта «Мегабак».
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Лора Луганская