В Минчистоты напомнили об уголовном наказании за кражу или поджог мусорных баков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жителям Подмосковья необходимо помнить, что за кражу или поджог мусорных баков грозит уголовное наказание. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году региональные операторы отмечают участившиеся случаи возгораний и поджогов отходов и баков на контейнерных площадках региона. Между тем за поджог мусорной тары предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а за кражу – в соответствии со статьёй Уголовное кодекса о краже.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Минчистоты рассказали, что в августе случаи поджога баков для отходов были зафиксированы в Серпухове. Едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух сразу по 13 адресам. Сумма причинённого ущерба составила около 1 млн. рублей. Раскрыть преступление с поджогом 53 контейнеров и задержать злоумышленников тогда удалось по горячим следам.
В ведомстве также попросили очевидцев поджога или кражи контейнеров сообщать об этом в правоохранительные органы или в территориальные отделы Минчистоты.
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«Выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров сегодня очень просто. Нарушителей фиксируют камеры системы «Безопасный регион», установленные на всех контейнерных площадках Подмосковья. Информация направляется в правоохранительные органы, которые могут возбудить уголовные дела», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Минчистоты рассказали, что в августе случаи поджога баков для отходов были зафиксированы в Серпухове. Едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух сразу по 13 адресам. Сумма причинённого ущерба составила около 1 млн. рублей. Раскрыть преступление с поджогом 53 контейнеров и задержать злоумышленников тогда удалось по горячим следам.
В ведомстве также попросили очевидцев поджога или кражи контейнеров сообщать об этом в правоохранительные органы или в территориальные отделы Минчистоты.
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Лора Луганская